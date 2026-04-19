‘Había un acuerdo evidente entre el Ejecutivo y el Legislativo’: Roberto Zúñiga

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ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Empecemos con lo más reciente: el nombramiento del nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Este es el último de varios nombramientos, incluyendo Defensor del Pueblo, incluyendo Contralor, en el que Vamos presenta una alternativa. ¿Cómo has visto estos procedimientos desde tu perspectiva?

Lo que pudimos evidenciar, cuando uno va tocando las puertas de las bancadas, es que había un acuerdo evidente entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Es decir que ya viene la decisión tomada desde antemano, antes de siquiera llegar a lo que supuestamente debe ser una discusión en la asamblea.

Exactamente. El Ejecutivo quería una Defensora del Pueblo y el Legislativo acordó: está bien, te doy la Defensoría, que es un cargo constitucionalmente electo por la asamblea, y el Ejecutivo a cambio le dio la potestad de que no iba a haber oposición en el nombramiento del magistrado del Tribunal Electoral.

Pero ya todo estaba muy acordado y se fueron con Juncá.

Sí. Nosotros como agrupación política no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Pudimos acordar con Moca. Había la posibilidad de que el PRD también se sumara a apoyar a Juncá, y eso nos acercaba más a la posibilidad de que no fuera el candidato del oficialismo, pero al final no se dio.

Roberto Zúñiga, jefe de la bancada Vamos.

Cuando se trata de la unidad dentro de la misma bancada, hubo tres votos que no se fueron con el resto. ¿Qué se hace? ¿Ustedes sabían que esto iba a pasar? Anteriormente, otro diputado que votó fuera de la línea de la bancada lo expulsaron. ¿Qué pasa con estos tres entonces?

Durante el proceso de deliberación a lo interno, nos reunimos y nos tratamos de poner de acuerdo. Como en todo equipo hay gente que no piensa igual que tú. Y abro este paréntesis: en un equipo de fútbol, de béisbol, no todos juegan la misma posición. Estos tres compañeros manifestaron el martes y el miércoles que no se sentían cómodos respaldando a Juncá. Mi labor como jefe de bancada es tratar de convencerlos de que votemos unificadamente. En esta ocasión fue complicado, y ellos tendrán sus motivos para defender esa posición.

¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó con el otro diputado y lo que pasó con estos tres?

En la elección del subcontralor, contábamos con el voto del diputado Saldaña y de último momento cambió, nos dimos cuenta en el momento de la votación. A diferencia de este, nosotros sí sabíamos que ellos nos habían advertido que iban a votar diferente. Pero qué va a pasar con estos tres diputados es algo que tenemos que seguir analizando como bancada. Yo creo que eso es una conversación que se tiene que dar.

Ustedes llevaban la bandera de la lucha contra la corrupción, y muchas de esas iniciativas de ley pasan por la Comisión de Gobierno, en la que tú participas. ¿Cómo mides el éxito, o la frustración, que has sentido dentro de esa comisión?

La única manera de que el país o la asamblea cambie es que podamos tener una mayoría decente. Se han tenido pequeñas victorias: esta semana pudimos obtener que pasara a segundo debate la ley de antibotellas, para poder penar al que nombra una botella. Y también la ley que transparenta las acciones de los servidores públicos de alta jerarquía. Pero lo difícil va a ser ahora lograr los 36 votos para que esas iniciativas avancen.

Muchas veces responsabilizan al presidente de la comisión, el diputado Camacho, porque se hunden estos proyectos de ley antes de que puedan pasar a primer debate.

Sí, totalmente, yo claro que lo responsabilizo. Hay un proyecto totalmente engavetado, lleno de polvo: el proyecto para la no prescripción de los delitos contra la administración pública. Ni siquiera ha podido avanzar. Y les quiero decir algo francamente: no podemos hablar de crecimiento económico sin una lucha frontal contra la corrupción. Los países que han podido atraer inversión extranjera seria tienen instituciones robustas, certeza del castigo, un estado de derecho bien consolidado.

Roberto Zúñiga, junto a Simón Tejeira.

El argumento del otro lado es que este tipo de iniciativas frenan el crecimiento económico, porque la gente no va a invertir si siente que la van a castigar.

Creo que ese es un argumento vacío y una excusa. Qué lamentable. Estuve en el Foro Parlamentario Global del Banco Mundial y el FMI, y compartía con una diputada de Singapur. Ella dijo: Singapur cambió cuando empezamos a atacar la corrupción. Panamá hoy nos damos golpe de pecho de que tenemos más de 150 empresas multinacionales. Singapur tiene más de 1,500.

Es como una economía más seria, más formal, y está otra economía medio pirata pero que se mueve con aceite, de cierta manera, por la corrupción.

Exactamente.

¿Qué puede hacer el presidente de una comisión, más allá de los votos, para frenar iniciativas?

Lo más importante: el orden del día. Él establece qué es lo que se discute y qué es lo que no se discute. El presidente Camacho nunca ha querido agendar el proyecto de no prescripción. Es evidente que teme que pueda avanzar.

Igual espero tener aquí al presidente de la comisión, Camacho, para que me explique sus razones, que seguramente son completamente legítimas.

Yo le puedo extender ese mensaje.

Quiero entrar en otro tema: la Comisión de Credenciales y el reglamento interno de la asamblea. Finalmente abrieron el tema, pero parece que lo que han logrado es bastante superficial o bastante insuficiente. ¿Cuál es tu perspectiva?

Esto ha sido como la procesión del Nazareno: dos pasos para adelante y uno para atrás. Ya estamos a dos semanas de que concluya este periodo legislativo, y todavía el proyecto del reglamento interno no está en la agenda de discusión del segundo debate. Hay un rejuego político porque la presidenta de esa comisión tiene intenciones políticas, y el presidente de la asamblea ha mencionado que entregar un nuevo reglamento es su bandera. Ha caído en ese rejuego, y eso puede ocasionar que no tengamos un buen resultado. De nada vale cambiar el reglamento si nada más son cambios cosméticos.

¿Cómo les ha ido con las cinco comisiones que preside Vamos?

En la opinión de Vamos, muy positivo. A diferencia del diputado Camacho, nosotros hemos sacado todos los proyectos adelante: proyecto que entra, así mismo se va. En Ambiente han recorrido el país viendo la crisis del agua en Azuero y presentaron una propuesta para transformar la administración del IDAAN. En Educación se ha trabajado la reforma educativa e infraestructura de colegios. En la Comisión de la Mujer se investigó la situación real en los albergues del SENNIAF, y si no hubiera sido por esa comisión, el pueblo hubiera quedado sin enterarse. En Economía salió el tema del interés preferencial para dinamizar proyectos de vivienda en el interior. Y en Relaciones Exteriores se ha trabajado la reforma a la carrera diplomática para hacerla más por mérito que por amiguismo. Creo que nuestros presidentes han demostrado por primera vez que existen comisionados independientes, y lo que prometimos lo estamos cumpliendo.

El diputado Roberto Zúñiga, Jefe de la bancada Vamos. Anel Asprilla

¿Cómo ven el cambio de guardia el primero de julio, y qué proyectos vienen en camino?

Es un reto. Pero hay proyectos interesantes en segundo debate: uno que me llama mucho la atención es la ley que crea el Programa Paraíso del Istmo, que busca potenciar el turismo en el interior denominándole esta marca regional, muy similar a los Pueblos Mágicos de México. El Banco Mundial ha indicado que el turismo es lo que mayor retorno de inversión ha producido en los últimos diez años, y en esta situación de desempleo que vivimos, creo que es una vía importante para el desarrollo económico.

Tú pasaste de no ser diputado, a ser diputado, a ser jefe de bancada. ¿Cuál es la lección más importante de todo este arco?

No dejo de aprender todos los días. No soy el mismo Roberto de cuando inició a lo que estoy ahora. La política no es fácil, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero es importante poder mantener los principios por los cuales uno compitió en campaña, por los cuales uno caminó y tocó las puertas. Eso no es negociable, no para mí.

¿Cuántos diputados más necesitan para sentirse que pueden hacer las cosas como las quieren hacer?

La única manera de cambiar la realidad de la asamblea es teniendo la mayoría, una mayoría decente, comprometida, que no se permita influenciar de las malas intenciones de la política tradicional. Eso cambiaría por completo la realidad de nuestra asamblea.​​​​​​​​​​​​​​​​