Contraloría denuncia hackeo de su cuenta de Instagram

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La cuenta oficial de Instagram de la Contraloría General de la República fue hackeada la noche de este domingo 12 de abril, según confirmó la entidad en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, la vulneración ocurrió a eso de las 8:00 p.m., lo que obligó al equipo de informática a activar de inmediato los protocolos de seguridad para recuperar el control de la cuenta y determinar el alcance del incidente.

La Contraloría advirtió que cualquier publicación, mensaje o contenido difundido durante el tiempo en que la cuenta permanezca comprometida no corresponde a información oficial ni ha sido autorizada por la institución. En la cuenta se observan fotos de un hombre con rasgos asiáticos.

La entidad ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados y aseguró que adoptará medidas técnicas y administrativas.