Panamá, 25 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Investigación

    Hector Brands llega a Tocumen tras ser inadmitido en Estados Unidos

    Juan Manuel Díaz / Isaac Ortega
    Hector Brands llega a Tocumen tras ser inadmitido en Estados Unidos
    Hector Brands a su llegada a Panamá. Video: Isaac Ortega

    El exdirector de Pandeportes y exdiputado Héctor Brands Córdoba no pudo ingresar a Estados Unidos y fue devuelto a Panamá este viernes 24 de octubre, en medio de investigaciones por parte de las autoridades panameñas, que revelaron depósitos por 27.9 millones de dólares en cuentas personales y en otras asociadas a tres sociedades controladas por él.

    El diario La Prensa abordó a Brands a su llegada al aeropuerto de Tocumen, pero el exfuncionario no quiso decir por qué razón no se le permitió entrar a Estados Unidos. “No hagas eso, ya tengo mi vida bastante complicada, considérame un poquito”, le dijo al periodista que le preguntaba sobre este proceso migratorio.

    Brands también intentó que dejara de grabar al poner la mano en la pantalla de su celular justo a la salida de la terminal 2 de la terminal aérea.

    Fuentes judiciales confirmaron que Brands viajó hoy hacia Miami, Estados Unidos, pero que a su llegada a territorio estadounidense no se le permitió la entrada.

    El pasado 3 de septiembre se conoció que el Ministerio Público inició una investigación contra Brands, luego de que las autoridades identificaran depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias personales y en otras a nombre de tres sociedades controladas por el también exdiputado.

    Brands fue diputado durante el quinquenio 2019-2024, pero entre abril de 2021 y febrero de 2023 solicitó una licencia para ausentarse de la curul y ocupar el cargo de director de Pandeportes. Entre 2021 y 2024, dicha institución adjudicó contratos y aprobó adendas que suman $601.5 millones.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    Isaac Ortega


