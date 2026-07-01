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    Nueva directiva

    Herrera afirma que el diálogo fue el norte de su gestión como presidente de la Asamblea

    Henry Cárdenas P.
    Herrera afirma que el diálogo fue el norte de su gestión como presidente de la Asamblea
    Jorge Herrera, presidente saliente de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

    Jorge Herrera, presidente saliente de la Asamblea Nacional, destacó que su gestión se caracterizó por buscar el diálogo y no la confrontación entre las diferentes bancadas.

    En su discurso, este miércoles 1 de julio, Herrera resaltó que aprendió que no hizo falta pensar de la misma forma para llegar a consensos y que se eligió el camino del diálogo por encima de la confrontación.

    “Coordinamos con todas las bancadas, sin excluir a nadie. Nos sentamos con los gremios empresariales, con las organizaciones sociales y con los medios de comunicación. Con los órganos Ejecutivo y Judicial trabajamos en un ambiente de colaboración armónica. No confundimos la independencia de los poderes con el enfrentamiento entre ellos”, afirmó.

    Una de las leyes que puso como ejemplo de ese diálogo fue la aprobación de forma unánime del proyecto de Sustancia Económica.

    “Esos setenta votos no fueron un golpe de suerte. Fueron el fruto de muchas horas de conversación, de escuchar al que pensaba distinto”, indicó.

    Asimismo, dijo que cuando fue necesario corregir, se corrigió, sin miedo y sin soberbia, y afirmó que rectificar a tiempo también era una forma de gobernar bien.

    Herrera, del Partido Panameñista, también resaltó que se respaldó a los ministerios e instituciones para rescatar proyectos que estaban abandonados y para poner en marcha otros nuevos.

    Afirmó que toda su gestión no fue perfecta, además, dijo que quedan retos y deudas pendientes.

    En ese sentido, se refirió al proyecto de reformas al Reglamento Interno de la Asamblea, el cual durante su gestión solo pasó por la Comisión de Gobierno, pero todavía no ha sido discutido en segundo debate.

    “Ahí está en el orden del día. Discutámoslo, no tengo ningún temor. No sé en qué esto va a cambiar la historia de Panamá, o eso va a traer más economía al país”, dijo Herrera.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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