Jorge Herrera promete reformas a la Carrera Legislativa y la digitalización de la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego de seis meses al frente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera presentó su discurso de rendición de cuentas este viernes 2 de enero de 2026, en el que anunció varias promesas y líneas de acción.

Entre ellas, destacó la reforma a la Ley de Carrera Legislativa y a la Carrera Administrativa. Informó que se firmó un convenio con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que brindará asesoría y acompañamiento técnico.

Indicó que este apoyo también contribuirá al establecimiento de una agenda de modernización de la Asamblea, la cual incluye la digitalización de los procesos administrativos y de Recursos Humanos, que actualmente se realizan de forma manual, así como la instalación de relojes biométricos y cámaras de seguridad para un mayor control y eficiencia en los registros.

Anunció, además, que a partir de este viernes el Órgano Legislativo mostrará en su página web accesos directos a la asistencia de los diputados y al voto electrónico. De igual forma, adelantó que estos enlaces estarán disponibles en la aplicación móvil Legispan a finales de enero.

“Y cada vez que se apruebe un proyecto de ley, el resultado de la votación aparecerá en televisión abierta nacional”, afirmó.

Herrera también se refirió a la contratación de funcionarios. Informes recientes señalan a pesar de que la planilla general de la Asamblea tuvo un recorte de 1,377 funcionarios entre junio y julio de 2025 —tras una auditoría de la Contraloría General de la República realizada entre marzo y mayo—, en los meses de octubre y noviembre se registró un incremento de 1,558 funcionarios.

“Muchas de esas renovaciones y contrataciones venían tramitándose desde la administración pasada y, una vez concluidos sus procesos administrativos, fueron reflejadas en nuestra información pública”, explicó.

Aseguró que a partir de este mes el país verá reflejada en la página de transparencia una disminución del personal que labora en este Órgano del Estado.

Asimismo, señaló que, junto a su Junta Directiva, ha impulsado una “agenda de transformación institucional”, entre cuyas medidas mencionó la no utilización de la partida de Servicios Especiales conocida como 172, la eliminación de alquileres de vehículos, la disminución del consumo de combustible y la reducción de los viajes al exterior y al interior del país.

“Tomamos decisiones para reducir y contener otros gastos, priorizando la austeridad y los resultados”, sostuvo.

El diputado Herrera —electo presidente en julio pasado para el periodo 2025-2026— también aprovechó la ocasión para solicitar al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, el desembolso de los fondos pendientes para los gobiernos locales, que —según indicó— ascienden a unos 500 millones de dólares.

“Le solicitamos que se haga la entrega de los fondos del IBI adeudados por el Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos locales, en los 81 municipios, que por ley les corresponden”, dijo.

“Pero a todos”, agregó, al tiempo que pidió a alcaldes y representantes que manejen esos recursos con transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.