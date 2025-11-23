Herrera vs. Piad: los aspirantes a la presidencia del Partido Panameñista emiten su voto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las urnas de la elección interna que celebra este domingo 23 de noviembre el opositor Partido Panameñista ya recibieron el voto de sus dos aspirantes a la presidencia del colectivo: Jorge Herrera, diputado y presidente de la Asamblea Nacional, y Carlos Raúl Piad, empresario y veterano dirigente panameñista.

Llegada de Jorge Herrera, diputado y candidato a la presidencia del Partido Panameñista, esto en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, en el Hotel El Panamá, donde se realizan las elecciones para el Partido Panameñista.



Video: Jancarlo Mendozahttps://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/Jb9m3mSGP9 — La Prensa Panamá (@prensacom) November 23, 2025

Piad llegó al Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, donde se desarrollan los comicios, a las 8:45 a.m. Poco tiempo después, Herrera hizo lo propio.

Piad llegó acompañado de veteranos dirigentes del colectivo, como el exministro José Manuel Terán y Ubaldo Vallejos, excandidato a diputado de Bocas del Toro.

También hizo su aspiración José Isabel Blandón, actual presidente del partido, quien pidió que se respeten los resultados.

Información en desarrollo