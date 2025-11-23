Panamá, 23 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Política partidista

    Herrera vs. Piad: los aspirantes a la presidencia del Partido Panameñista emiten su voto

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Elecciones internas del Partido Panameñista. LP/Anel Asprilla

    Las urnas de la elección interna que celebra este domingo 23 de noviembre el opositor Partido Panameñista ya recibieron el voto de sus dos aspirantes a la presidencia del colectivo: Jorge Herrera, diputado y presidente de la Asamblea Nacional, y Carlos Raúl Piad, empresario y veterano dirigente panameñista.

    Piad llegó al Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, donde se desarrollan los comicios, a las 8:45 a.m. Poco tiempo después, Herrera hizo lo propio.

    Piad llegó acompañado de veteranos dirigentes del colectivo, como el exministro José Manuel Terán y Ubaldo Vallejos, excandidato a diputado de Bocas del Toro.

    También hizo su aspiración José Isabel Blandón, actual presidente del partido, quien pidió que se respeten los resultados.

    Información en desarrollo

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


