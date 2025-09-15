Hilde Sucre: ‘La inteligencia artificial nunca tendrá la chispa de un caricaturista’

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Trazos por la libertad de expresión en Panamá. La primera edición de la Expo Cartoon Panamá 2025 inicia esta semana con exposiciones, charlas y la premiación de caricaturas.

El evento organizado por el caricaturista Hilde Sucre, busca resaltar con el arte y el humor la importancia de la comunicación libre en un mundo cada vez más polarizado y lleno de conflictos y tensiones geopolíticas.

La primera edición de Expo Cartoon Panamá promete ser un espacio único donde el humor, el arte y la libertad de expresión se encuentran. Del 15 al 18 de septiembre, la ciudad de Panamá recibirá a caricaturistas locales e internacionales para charlas, exposiciones y un concurso que busca destacar lo mejor de la caricatura editorial.

Hilde Sucre, reconocido caricaturista con más de 18 años de trayectoria en La Prensa, lidera este evento y asegura que la caricatura es mucho más que un dibujo: es una herramienta poderosa para expresar ideas, cuestionar la realidad y generar cambios sociales. Según Sucre, en tiempos de fake news y noticias distorsionadas, la caricatura mantiene su relevancia al ofrecer un lenguaje directo, crítico y accesible para todos.

¿Cómo nace la idea de realizar la primera Expo Cartoon Panamá?

Siempre soñé con un espacio para mostrar la caricatura como arte y como herramienta de expresión. Así surge el festival, que se celebrará del 15 al 18 de septiembre en la ciudad de Panamá.

¿Qué actividades destacan en esta primera edición?

El lunes 15 arrancamos con un conversatorio en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá y, en la tarde, la inauguración de la exposición en el Tribunal Electoral. Tendremos invitados internacionales, presentaciones folclóricas y un jurado de cinco caricaturistas reconocidos de Colombia y Costa Rica.

¿Cómo fue la convocatoria internacional?

Publicamos el concurso en páginas globales especializadas y participaron caricaturistas de más de 30 países, entre ellos Irán, Rusia, China, Cuba, España y hasta la República del Congo. Recibimos más de 200 caricaturas, de las cuales se seleccionaron 100 con el tema de las fake news y la verdad distorsionada.

¿Qué premios se entregarán?

Habrá tres ganadores: $500 para el primer lugar, $300 para el segundo y $200 para el tercero. En total son $1,000 en premios, porque me parece importante que no solo se reconozca con un diploma, sino también con un incentivo económico.

¿Quiénes apoyan este esfuerzo?

Hemos recibido respaldo del diario La Prensa, la Autoridad del Canal, el Tribunal Electoral, el Foro de Periodistas, el Consejo Nacional de Periodismo y la Cámara de Comercio. Es un comienzo, y esperamos que se sumen más patrocinadores en las próximas ediciones.

¿Cuál es la relevancia de la caricatura en la sociedad actual?

La caricatura es mucho más que un dibujo; es un lenguaje universal que puede generar opinión y cambiar realidades. En regímenes dictatoriales, por ejemplo, la caricatura está prohibida porque refleja la verdad y desnuda a los líderes. Puede tener un impacto inmediato, incluso donde las noticias escritas no llegan.

¿Qué retos enfrentan los caricaturistas con la aparición de la inteligencia artificial y ChatGPT?

La Inteligencia Artificial puede hacer dibujos perfectos, pero no tiene chispa ni humor. La esencia de un caricaturista está en la crítica, el mensaje y la creatividad. Las herramientas digitales pueden apoyar, pero nunca reemplazan la inteligencia natural y el don que desarrolla un caricaturista.

¿Cómo es tu rutina para crear caricaturas?

Me informo constantemente: reviso diarios, noticieros y redes sociales para captar la inmediatez de los acontecimientos. Una vez tengo la información, ordeno las ideas y busco el lado humorístico o crítico de cada noticia. La inspiración viene de ese proceso de análisis y observación.

¿Hay temas que te resulten más difíciles de caricaturizar?

Sí, temas sensibles como tragedias o muertes requieren respeto y seriedad, incluso si mi estilo es humorístico. Por ejemplo, he trabajado sobre las dificultades de niños en comarcas que cruzan ríos peligrosos para ir a la escuela. Se necesita cuidado, sin perder la esencia del mensaje.

¿Algún consejo para los nuevos caricaturistas?

Que aprovechen las ventanas que ofrecen las redes sociales y medios digitales. Hoy una buena caricatura puede tener miles de visualizaciones en un día. La clave es mostrar talento, constancia y creatividad; si eres bueno, la gente te verá y algún medio podría interesarse en tu trabajo.

¿Qué mensaje quieres transmitir con Expo Cartoon Panamá?

Que la caricatura es una forma de libertad de expresión, un vehículo de crítica y reflexión. Queremos que el público vea que el humor y el arte pueden generar conversación, cuestionar la realidad y, en muchos casos, motivar cambios positivos en la sociedad.