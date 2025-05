Huelga bananera en Bocas del Toro: dirigente sindical pide un diálogo nacional y denuncia abandono estatal en la provincia

Mientras la huelga de trabajadores bananeros en Bocas del Toro cumple más de 30 días y mantiene paralizada la actividad económica de la provincia, el dirigente sindical Francisco Smith aseguró que el conflicto podría destrabarse si el presidente José Raúl Mulino convoca a un diálogo nacional con todos los sectores afectados por la Ley 462, que reestructuró el sistema de pensiones del país.

En una entrevista concedida a Radio Panamá, Smith expresó su disposición plena a dialogar. “Yo soy solo un dirigente sindical bananero. Él es el presidente del país. Él es el que tiene que traer la paz. Si el presidente de la República viene a la provincia de Bocas del Toro, nosotros lo vamos a recibir, lo escucharemos y dialogaremos para un mejor país”, sustentó.

A diferencia de otros gremios, como el magisterial, que exigen la derogación total de la Ley 462, el principal sindicato bananero plantea que algunos artículos pueden ser rescatados, mientras que otros deben ser modificados profundamente. Para ello, apela a un diálogo con todos los actores del país.

“No todos los artículos de la Ley 462 son malos. Pero hay varios que afectan a muchos sectores. Hay que sentarse a revisar y proponer cambios. Para eso se necesita voluntad del Gobierno”, subrayó.

Manifestó que un salario mínimo de 1,100 dólares no puede coexistir con trabajadores que aún ganan 300 o 400 dólares. “Eso es insostenible”, señaló.

Situación crítica en la provincia

El panorama es incierto en la provincia fronteriza con Costa Rica. La huelga fue declarada ilegal por un juzgado laboral el pasado 16 de mayo, decisión que está bajo apelación. Mientras tanto, la empresa bananera Chiquita Panamá comunicó que desvincularía a cerca de 5,000 trabajadores y anunció la suspensión temporal de sus operaciones en el país.

“La huelga no era contra la empresa, la huelga es contra la Ley 462”, manifestó Smith, para luego añadir que la última vez que tuvieron contacto con Chiquita Panamá fue el 30 de abril.

Sobre el fallo del juzgado que declaró ilegal el paro, dijo: “Nadie está por encima de la ley. Ellos deben respetar el Código de Trabajo”. A su juicio, lo que hizo la empresa —el despido de trabajadores— es “ilegal”. Tildó a la empresa de incumplir el Código de Trabajo y la convención colectiva.

Los cierres

Smith minimizó el impacto de los más de 30 cierres de vías en la provincia. “Sí están los cierres, pero nosotros damos apertura para que entre y salga mercancía. No es que los tengamos cerrados las 24 horas. Eso es falso”, aseguró.

Los bocatoreños no opinan lo mismo. Desde hace más de un mes, sus habitantes denuncian sentirse secuestrados en su propia tierra. Las vías bloqueadas obligan a las personas a hacer múltiples transbordos —en taxi, moto o bicicleta— para poder movilizarse incluso a distancias cortas.

La situación no solo afecta a quienes necesitan ir al trabajo, al médico o a la escuela, sino también a los productores, que enfrentan serios obstáculos para sacar sus cosechas y mercancías, lo que amenaza con profundizar la crisis económica en la región.

“Aquí hay comida. Aquí hay de todo. Ellos manifiestan que no hay nada…”, dijo Smith, refiriéndose a quienes se quejan de las barricadas improvisadas que impiden el paso vehicular.

Se desligó de Benicio Robinson

Ante las especulaciones sobre la supuesta injerencia del diputado perredista Benicio Robinson en las manifestaciones, Smith fue categórico: “Tenemos cero contacto con el señor Benicio Robinson. Estamos defendiendo el derecho sindical. Siempre hablan de política”, dijo.

No obstante, mientras Smith hablaba en Radio Panamá, en Telemetro Reporta, el periodista Senén Briceño recordó que el dirigente sindical corrió como suplente a diputado en las elecciones pasadas. También dijo que ha estado dos periodos consecutivos como secretario general del sindicato.

“En esos dos periodos, él ha manejado varias huelgas. Francisco Smith tiene muy buenas relaciones con los partidos políticos y siempre que ha llamado a una huelga tiene financiamiento político”, explicó.

Añadió que siempre que ha manejado una huelga “hay dinero”. “Aquí (en Bocas del Toro) ha estado circulando dinero. En cada cierre les pagan a dirigentes con dinero en mano y billetes con denominación de $100 (...)”, agregó.

Crítica al estado de emergencia

El Gobierno declaró recientemente un estado de emergencia en Bocas del Toro, con el argumento de garantizar el suministro de productos básicos y proyectos para el área. Sin embargo, Smith dijo que lo que se necesita son más médicos, equipos, medicinas y soluciones de salud para la provincia.

“Hace años la provincia está en emergencia. Aquí nosotros no tenemos especialistas. Aquí no hay oftalmólogos. Aquí no hay nadie de eso. Para hacerse una resonancia magnética, los trabajadores —que son el primer cliente de la Caja de Seguro Social— tienen que ir a Chiriquí, a Herrera o a Panamá, a veces arriesgando su propia vida. Entonces, para mí, eso sí sería un estado de emergencia”, añadió.

¿Por qué pelea el sindicato bananero?

Smith insiste en que la Ley 462 trastoca la Ley 45, que rige las prestaciones sociales de su sector. Contó que el año pasado, cuando se debatía el proyecto de ley que reformó la seguridad social de Panamá en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea, el sindicato manifestó que la Ley 45 “no podía ser modificada”.

Sin embargo, explicó que el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo al Legislativo contenía un artículo que supuestamente establecía que las leyes especiales (como las del sector bananero) se eliminarían en 2032. Entonces, comenzaron a contactar a la comisión y expresaron a los diputados que su ley no podía ser tocada. Pese a ello, dijo, la ley se modificó.

En la Asamblea se afirma que uno de los que introdujo cambios a esa normativa fue uno de los dos diputados de Bocas del Toro, el perredista Benicio Robinson.

A juicio del líder sindical, la Ley 462 “trastoca” la ley especial de su sector. Argumentó que la Ley 45 establecía el tiempo de incapacidad de los trabajadores; que cuando un tercio de su cuerpo fuera afectado podían optar por una pensión anticipada, y que los hombres podían jubilarse con 58 años y las mujeres con 54. Sin embargo, según Smith, “eso fue derogado”.

Afectados por los químicos

Habló también de los riesgos a los que se exponen los trabajadores del sector bananero, quienes ven mermada su salud desde temprana edad por efecto de los plaguicidas y otros químicos que se usan en la industria.

“Los trabajadores deben hacerse cada seis meses un examen médico, y aquí no se hace ese examen porque en el Seguro Social no hay reactivos… y los trabajadores laboran muchos años sin hacérselo. Estamos expuestos a los productos químicos que usa la empresa para poder mantener las plantas (de banano)”, sustentó.

Incluso añadió que la población que no trabaja en la industria también se ve afectada por los químicos.