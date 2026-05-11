Humo blanco: el contralor atiende al presidente de la Asamblea y a los diputados de Vamos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El contralor Anel Flores ha tenido un acercamiento con la Asamblea Nacional, en plena crisis por la medida aplicada por la Contraloría -de forma unilateral y sin consultar- a 43 funcionarios del Legislativo que están en licencia sin sueldo.

Roberto Zúñiga, jefe de la bancada de Vamos, participó en la reunión y anunció que el contralor les comunicó que dejaría sin efecto la medida.

En la cita, que se llevó a cabo este mediodía en la Contraloría, participaron el presidente de la AN, Jorge Herrera, y los diputados Luis Duke -subjefe de la bancada independiente- y Augusto Palacios, de Vamos.

La Contraloría inició una investigación a 43 funcionarios -todos trabajadores eventuales en los despachos de diputados de Vamos- que, según Flores, no cumplían con un horario laboral. Por esa razón, les suspendió el salario y los colocó en régimen de “licencia sin sueldo por investigación”, sin avisar ni dar explicaciones.

Por esta razón, Vamos presentó una denuncia penal contra Flores, a quien acusan de abuso de poder y falsedad.

Quiero comunicar que he acompañado al jefe de bancada a la reprogramación de la reunión en la Contraloría, convocada el día de hoy. https://t.co/iroYimLiLg — Luis “Lucho” Duke (@LuchoDuke) May 11, 2026

El Reglamento de Administración de Recursos de la AN, aprobado en el año 2010, indica que el registro de asistencia del personal se podrá llevar a cabo mediante reloj, lista “o cualquier otro medio” que asegure la veracidad de las horas de entrada y de salida del trabajador.

“El marco normativo vigente no contempla un formato único estandarizado”, explicó Herrera en una carta fechada el 22 de abril de 2026.

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