Panamá, 11 de mayo del 2026

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    Funcionarios en licencia

    Humo blanco: el contralor atiende al presidente de la Asamblea y a los diputados de Vamos

    Mónica Palm
    Humo blanco: el contralor atiende al presidente de la Asamblea y a los diputados de Vamos
    Anel Flores, contralor de la República. Foto: Captura de pantalla

    El contralor Anel Flores ha tenido un acercamiento con la Asamblea Nacional, en plena crisis por la medida aplicada por la Contraloría -de forma unilateral y sin consultar- a 43 funcionarios del Legislativo que están en licencia sin sueldo.

    +info

    Equipo de Vamos endurece pulso con el contralor Flores: no retirará denuncia penal Contralor acusa al personal de la Asamblea de hacer ‘planas’ con la lista de asistencia; Vamos le llama ‘mentiroso’Presentan dos denuncias contra Anel Flores por presunto abuso de autoridad

    Roberto Zúñiga, jefe de la bancada de Vamos, participó en la reunión y anunció que el contralor les comunicó que dejaría sin efecto la medida.

    En la cita, que se llevó a cabo este mediodía en la Contraloría, participaron el presidente de la AN, Jorge Herrera, y los diputados Luis Duke -subjefe de la bancada independiente- y Augusto Palacios, de Vamos.

    La Contraloría inició una investigación a 43 funcionarios -todos trabajadores eventuales en los despachos de diputados de Vamos- que, según Flores, no cumplían con un horario laboral. Por esa razón, les suspendió el salario y los colocó en régimen de “licencia sin sueldo por investigación”, sin avisar ni dar explicaciones.

    Por esta razón, Vamos presentó una denuncia penal contra Flores, a quien acusan de abuso de poder y falsedad.

    El Reglamento de Administración de Recursos de la AN, aprobado en el año 2010, indica que el registro de asistencia del personal se podrá llevar a cabo mediante reloj, lista “o cualquier otro medio” que asegure la veracidad de las horas de entrada y de salida del trabajador.

    “El marco normativo vigente no contempla un formato único estandarizado”, explicó Herrera en una carta fechada el 22 de abril de 2026.

    Información en desarrollo...

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


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