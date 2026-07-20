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    LEGISLATIVO

    Humo blanco en la Asamblea: jefes de bancadas logran consenso en las 15 comisiones

    La lista completa será leída esta tarde en el pleno de la Asamblea, una vez inicie la sesión.

    José González Pinilla
    Humo blanco en la Asamblea: jefes de bancadas logran consenso en las 15 comisiones
    Reunión de junta directiva ampliada de la Asamblea. Cortesía/AN

    Tras dos horas y media de reunión en la Presidencia de la Asamblea Nacional, los diputados jefes de bancada lograron este lunes 20 de julio un consenso sobre la conformación de las 15 comisiones permanentes.

    “En todas se llegó a un consenso: Presupuesto, Credenciales, Gobierno...”, anunció la presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas.

    En la reunión —que culminó alrededor de las 4:30 p.m.— participaron los jefes de bancada José Luis Varela, del Partido Panameñista; Jorge González, de Vamos; Ernesto Cedeño, de Seguimos; y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas. También asistieron los subjefes de bancada Grace Hernández, de Seguimos; Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Yesica Romero, de Cambio Democrático. Asimismo, estuvieron presentes Osman Gómez y Johan Guevara, de la bancada Mixta.

    La lista completa será leída esta tarde en el pleno de la Asamblea, una vez inicie la sesión. Pasadas las 5:00 p.m., el pleno aún no iniciaba la sesión.

    Información de desarrollo...

    José González Pinilla

    Editor

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