Humo blanco en la Asamblea: jefes de bancadas logran consenso en las 15 comisiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La lista completa será leída esta tarde en el pleno de la Asamblea, una vez inicie la sesión.

Tras dos horas y media de reunión en la Presidencia de la Asamblea Nacional, los diputados jefes de bancada lograron este lunes 20 de julio un consenso sobre la conformación de las 15 comisiones permanentes.

“En todas se llegó a un consenso: Presupuesto, Credenciales, Gobierno...”, anunció la presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas.

En la reunión —que culminó alrededor de las 4:30 p.m.— participaron los jefes de bancada José Luis Varela, del Partido Panameñista; Jorge González, de Vamos; Ernesto Cedeño, de Seguimos; y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas. También asistieron los subjefes de bancada Grace Hernández, de Seguimos; Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Yesica Romero, de Cambio Democrático. Asimismo, estuvieron presentes Osman Gómez y Johan Guevara, de la bancada Mixta.

La lista completa será leída esta tarde en el pleno de la Asamblea, una vez inicie la sesión. Pasadas las 5:00 p.m., el pleno aún no iniciaba la sesión.

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