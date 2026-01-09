Icaza llama a la juventud a asumir el legado del 9 de enero y destaca avances del Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El acto inicial, que marcó el comienzo de las actividades por el 62 aniversario de aquel suceso histórico, reunió a familiares de las víctimas y a autoridades.

La jornada conmemorativa por los mártires del 9 de enero comenzó a las 7:00 de la mañana en el Jardín de Paz, donde se realizó la izada de la bandera nacional a media asta frente a las tumbas de quienes perdieron la vida durante la gesta de 1964.

El acto inicial, que marcó el comienzo de las actividades por el 62 aniversario de aquel suceso histórico, reunió a familiares de las víctimas y a autoridades del país en un homenaje solemne destinado a preservar la memoria de los caídos.

Durante la ceremonia, el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), José Ramón Icaza, subrayó la importancia de resguardar la memoria histórica y llamó a la juventud a asumir un papel decisivo en el futuro del país y de la vía interoceánica. Su mensaje giró en torno a la responsabilidad generacional y al significado que aquella gesta mantiene en la construcción de la soberanía nacional.

Rol de la ACP

Icaza explicó que la ACP impulsa actualmente un plan estratégico con una visión a diez años, compuesto por 38 líneas de acción. Una de las prioridades, afirmó, es el fortalecimiento del recurso humano canalero, al considerar que el conocimiento, la formación técnica y el compromiso de los panameños serán determinantes para sostener la competitividad del Canal.

Esclusas de Cocolí del Canal de Panamá. LP/Alexander Arosemena

Recordó que fueron jóvenes estudiantes quienes protagonizaron la defensa de la bandera en 1964 y que ahora corresponde a las nuevas generaciones garantizar una vía segura, eficiente y rentable.

Seguridad hídrica

Al abordar los avances en seguridad hídrica, el ministro informó que durante 2025 se instalaron nueve plataformas de participación comunitaria vinculadas al proceso de reasentamiento del proyecto de la Oficina de Recursos Hídricos (ORI). Estas instancias, dijo, permitieron completar seis de los siete ciclos de reuniones establecidos bajo los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. El último ciclo se desarrollará en enero, antes de iniciar el diálogo directo con las familias, un paso clave para avanzar con transparencia y participación.

Icaza también destacó la importancia de reforzar la enseñanza de los acontecimientos del 9 de enero en las escuelas. Indicó que, siguiendo una instrucción presidencial, se reactivó en el sistema educativo la cátedra sobre las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, con el objetivo de que los estudiantes comprendan la evolución histórica de esta relación y el significado de la lucha por la soberanía.

Al cerrar su intervención, el ministro recalcó que recordar la gesta de 1964 es más que una tradición conmemorativa: representa un compromiso continuo con el país, con la formación de las nuevas generaciones y con la protección del Canal de Panamá como patrimonio estratégico de la nación.