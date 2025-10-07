Idaan alquila 11 vehículos para sus despachos superiores, incluyendo el pago de Panapass

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) realizó este año una contratación por $129 mil 138 para el alquiler de vehículos destinados a sus altos funcionarios.

El documento que justificó la contratación, la cual ya está en marcha, y que reposa en el portal Panamá Compra precisa que el Idaan requiere un total de 11 vehículos distribuidos en tres categorías. Dos camionetas 4x4 con capacidad para siete pasajeros serán asignadas al secretario general y al subdirector ejecutivo.

A ellas se suman cinco camionetas tipo pick-up de doble cabina para las gerencias Metropolitana Norte, Operaciones, Coordinación de Regionales, Gerencia Metropolitana y Dirección Administrativa.

Además, se contempla el alquiler de cuatro camionetas SUV 4x2 de cinco pasajeros para los despachos de Relaciones Públicas, Dirección de Planificación y Dirección Ejecutiva.

El documento subraya que los autos estarán destinados al uso exclusivo de los “Despachos Superiores” del Idaan, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las “responsabilidades inherentes al cargo de directores y asesores”.

Corredores gratis

Entre las especificaciones técnicas se estableció que todos los vehículos deben contar con dispositivos Panapass instalados y afiliados a una cuenta pospago del contratista, para el tránsito por los corredores Norte y Sur administrados por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

El Idaan cubrirá únicamente los costos derivados del uso de estos corredores, pero no asumirá multas por falta de saldo ni gastos administrativos adicionales. Los pagos por consumo del Panapass deberán presentarse mensualmente, acompañados de un informe detallado que incluya el vehículo, la placa, la fecha, la hora y la estación de peaje utilizada.

El documento técnico también enfatiza que estos vehículos estarán a disposición de los funcionarios en todo momento, a fin de garantizar la atención de las actividades operativas y administrativas del Idaan.

Finalmente, la entidad exigió que el proveedor entregue copias de las pólizas de seguro que cubran los vehículos arrendados. Dichas pólizas deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos, incluida la cobertura total ante accidentes, daños y responsabilidad civil.

Los cuestionamientos

El diputado independiente y miembro de la Comisión de Presupuesto, Betserai Richards, ha sido uno de los más críticos con este tipo de contrataciones. “Hemos sido muy críticos en el rubro de alquiler de vehículos de lujo para ministros, administrativos y directores de entidades, ya que estamos en contención de gastos”, declaró.

Richards cuestionó que se alquilen vehículos para directivos cuando además se les paga el combustible y el Panapass. “Se recorta la inversión para comprar turbinas y llevar agua a la población. Los diputados pagamos Panapass y gasolina de nuestro propio bolsillo”, acotó.

El diputado ha reiterado sus cuestionamientos al director del Idaan, Rutilio Villarreal, por la persistente escasez de agua en comunidades como Las Garzas, Pacora y otras de Panamá Este, donde él ejerce.