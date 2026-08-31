Identifican y ascienden post mortem a agentes aeronavales víctimas del accidente vial en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El sargento Miguel Santamaría y el cabo Martín Arias perdieron la vida en el sector de Playa Chiquita en la Costa Arriba.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) reveló oficialmente las identidades de las dos unidades que perdieron la vida de forma instantánea este domingo 30 de agosto de 2026 en un aparatoso accidente de tránsito en el sector de Playa Chiquita, ubicado en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

Los uniformados, quienes pertenecían al Servicio Especial Motorizado y se encontraban desplegados en la zona atlántica cumpliendo con sus funciones laborales asignadas, fueron identificados como el sargento 1ro. post mortem Miguel A. Santamaría S. y el cabo 1ro. post mortem Martín E. Arias B.

Tras el lamentable suceso, la institución decretó su ascenso post mortem en reconocimiento a su vocación y entrega a la nación.

Dos agentes de la Aeronaval mueren en accidente de tránsito en Colón.

En un emotivo comunicado institucional, la entidad expresó su profundo pesar por el suceso: “La familia Aeronaval lamenta profundamente la irreparable pérdida de nuestras unidades... dejando un vacío inmenso en nuestra institución y en el corazón de la patria”. Asimismo, el Senan informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades competentes para llevar a cabo las diligencias pertinentes y esclarecer el origen exacto del accidente en la vía hacia Palmira.

Dos agentes de la Aeronaval mueren en accidente de tránsito en Colón

La tragedia generó mensajes de pésame y solidaridad.

El presidente José Raúl Mulino, manifestó su pesar a través de su cuenta oficial en la red social X, extendiendo su apoyo a los allegados de las víctimas: “Mis condolencias a familiares y compañeros de unidades fallecidas en accidente de tránsito en Palmira, Colón. Muy triste. Sirviéndole al país! QEPD”, expresó el mandatario.