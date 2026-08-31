Panamá, 31 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 31 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Homenaje post mortem

    Identifican y ascienden post mortem a agentes aeronavales víctimas del accidente vial en Colón

    El sargento Miguel Santamaría y el cabo Martín Arias perdieron la vida en el sector de Playa Chiquita en la Costa Arriba.

    Martha Vanessa Concepción
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Identifican y ascienden post mortem a agentes aeronavales víctimas del accidente vial en Colón
    El sargento Miguel Santamaría y el cabo Martín Arias perdieron la vida en el sector de Playa Chiquita en la Costa Arriba de Colón.

    El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) reveló oficialmente las identidades de las dos unidades que perdieron la vida de forma instantánea este domingo 30 de agosto de 2026 en un aparatoso accidente de tránsito en el sector de Playa Chiquita, ubicado en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

    Los uniformados, quienes pertenecían al Servicio Especial Motorizado y se encontraban desplegados en la zona atlántica cumpliendo con sus funciones laborales asignadas, fueron identificados como el sargento 1ro. post mortem Miguel A. Santamaría S. y el cabo 1ro. post mortem Martín E. Arias B.

    Tras el lamentable suceso, la institución decretó su ascenso post mortem en reconocimiento a su vocación y entrega a la nación.

    Identifican y ascienden post mortem a agentes aeronavales víctimas del accidente vial en Colón
    Dos agentes de la Aeronaval mueren en accidente de tránsito en Colón.

    En un emotivo comunicado institucional, la entidad expresó su profundo pesar por el suceso: “La familia Aeronaval lamenta profundamente la irreparable pérdida de nuestras unidades... dejando un vacío inmenso en nuestra institución y en el corazón de la patria”. Asimismo, el Senan informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades competentes para llevar a cabo las diligencias pertinentes y esclarecer el origen exacto del accidente en la vía hacia Palmira.

    Identifican y ascienden post mortem a agentes aeronavales víctimas del accidente vial en Colón
    Dos agentes de la Aeronaval mueren en accidente de tránsito en Colón

    La tragedia generó mensajes de pésame y solidaridad.

    El presidente José Raúl Mulino, manifestó su pesar a través de su cuenta oficial en la red social X, extendiendo su apoyo a los allegados de las víctimas: “Mis condolencias a familiares y compañeros de unidades fallecidas en accidente de tránsito en Palmira, Colón. Muy triste. Sirviéndole al país! QEPD”, expresó el mandatario.

    Martha Vanessa Concepción

    Última Hora

    • 13:06 Identifican y ascienden post mortem a agentes aeronavales víctimas del accidente vial en Colón Leer más
    • 05:02 Rescatando al general santanero Leer más
    • 05:01 Complejo Hospitalario de la CSS pide reconsiderar las medidas sobre la residencia de Cirugía General  Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: el aseo de la transparencia Leer más
    • 05:00 ¿Qué cambiaría en los PH? Cuotas, remanentes y poderes entran al debate legislativo Leer más
    • 05:00 Minsa abre investigación a locales que ofrecen tratamientos con células madre Leer más
    • 05:00 La reforma electoral que empujó a Vamos a convertirse en partido Leer más
    • 05:00 Cuando nada era tabú: 10 imágenes de una París perdida y decadente de la década de 1930 Leer más
    • 05:00 Tal cual Leer más
    • 05:00 ¿Está arreglada la licitación de $80 millones del Minsa para la limpieza hospitalaria? Leer más