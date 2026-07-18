Ifarhu admite que el 86% del presupuesto de becas de 2026 se utilizará en compromisos adquiridos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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De los $451.2 millones asignados a ese renglón, solo el 14% se destinará a nuevas asignaciones.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) respondió un cuestionario de 23 preguntas formulado por la diputada independiente Janine Prado sobre el pago de becas, los compromisos financieros de la institución y la necesidad de transparentar el proceso de asignación.

En sus respuestas, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, reveló que el 86% del presupuesto destinado a becas para 2026 ya está comprometido. De los $451.2 millones asignados a ese renglón, solo el 14% se destinará a nuevas asignaciones, mientras que el 86% restante cubrirá obligaciones previamente adquiridas.

Entre esos compromisos figuran el pago completo del programa PASE-U —cuyo desembolso se encuentra actualmente en ejecución—, las becas socioeconómicas para funcionarios del Ifarhu y diversos apoyos económicos.

Entre las nuevas asignaciones, Godoy detalla en un cuadro el otorgamiento de becas del concurso general para 120 mil estudiantes distinguidos, apoyo económico para 10 mil estudiantes con discapacidad y apoyo económico para 2 mil personas dentro del programa de erradicación del trabajo infantil.

De acuerdo con el calendario del Ifarhu, el pago correspondiente al concurso general —para los estudiantes seleccionados en enero pasado y aquellos cuyos pagos se realizan los viernes— está previsto para agosto.

Prado también preguntó si la entidad realizó un análisis de viabilidad financiera que garantice la continuidad de los desembolsos durante el actual periodo fiscal. Godoy respondió afirmativamente e indicó que la institución concluyó que “cuenta con los recursos y el flujo de caja necesarios” para garantizar la continuidad de los pagos durante el periodo fiscal 2026-2027, “sin afectar la estabilidad financiera de la institución”.

Nuevas asignaciones de becas y los compromisos en curso.

Sobre la posibilidad de publicar la lista de beneficiarios de las becas y los criterios utilizados para su asignación, el director no asumió un compromiso de transparentar esa información. Su respuesta fue que el tema “se está evaluando”. Acto seguido, citó la Ley de Protección de Datos Personales.

La diputada también consultó cómo se distribuyen y seleccionan los beneficiarios. Según Godoy, el proceso se realiza conforme a los criterios establecidos en la reglamentación vigente del Ifarhu. “Se procura una participación equitativa de todas las regiones del país”, respondió.

TalenPro y Concurso de Oratoria

Prado también solicitó información sobre los beneficiarios de programas especiales, como el convenio Minsa-Ifarhu, el concurso TalenPro y el Concurso Nacional de Oratoria, correspondientes hasta 2024.

Director del IFARHU, Carlos Godoy. LP/Elysee Fernández.

En su respuesta, el Ifarhu reconoció que, en su momento, se otorgaron beneficios sin el debido sustento jurídico. Es decir, algunos fueron concedidos sin resoluciones ni contratos, y en ciertos casos sin remitir los expedientes a la Contraloría General de la República para su refrendo.

Godoy explicó que la institución tuvo que “subsanar” esos contratos y crear formalmente la figura de la “Beca por Convenio”, debido a que anteriormente esos beneficios se tramitaban como auxilios económicos y esa modalidad de beca “no había sido tramitada previamente”.

Un total 25 jóvenes se beneficiaron del proceso de creación de los nuevos contratos, de los cuales, 12 son pertenecientes al Concurso Nacional de Oratoria 2022, 2023 y 2024 y unos 13 estudiantes al convenio Minsa–Ifarhu del año 2023.