Panamá, 27 de noviembre del 2025

    Ifarhu recupera más de $605 mil en préstamos morosos entre junio y octubre

    Getzalette Reyes
    Fachada de la sede del Ifarhu. LP Isaac Ortega

    Entre junio y octubre de este año, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha recaudado 605,542 dólares provenientes de préstamos morosos.

    Así lo anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia semanal de este 27 de noviembre.

    Según el mandatario, 359 personas han regularizado su situación: 253 por la vía administrativa y 106 mediante procesos judiciales.

    “Aún restan 34 días para aprovechar la moratoria de créditos educativos. Una oportunidad única para ponerse al día con sus compromisos y acceder a importantes beneficios como la exoneración del 80% de los intereses morosos”, indicó Mulino.

    El Ifarhu mantiene vigente una moratoria hasta el 30 de diciembre de 2025 para beneficiarios con intereses morosos. La medida contempla una exoneración del 80% de los intereses vencidos, además de la opción de cancelar el 20% del saldo pendiente o abonar el 25% del total adeudado. El objetivo es ofrecer alternativas accesibles para facilitar la regularización de la deuda educativa.

    El presidente reiteró que los fondos recuperados se destinarán a estudiantes de bajos ingresos.

    “Todo este dinero que se recupera se invertirá en nuevas becas para estudiantes cuyas familias tienen ingresos menores a 1,500 balboas al mes. Y en nuevos préstamos a bajas tasas para que quien pueda pagar los obtenga. Aquí no hay más auxilios económicos ni plata regalada del pueblo panameño para que vayan a estudiar”, afirmó.

    Mulino también exhortó a los deudores a cumplir con sus obligaciones. “Espero que hayan estudiado y no hayan ido a dilapidar los recursos del pueblo panameño a diferentes capitales del mundo. Así que les pido a los que todavía no han cumplido con esas obligaciones que aprovechen y se pongan al día”, añadió.

    Según el Ifarhu, esta moratoria representa una oportunidad para que cientos de personas eviten la acumulación de intereses y retomen su acceso al sistema de apoyo educativo del país.

    Getzalette Reyes

    Portadista

