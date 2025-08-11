Panamá, 12 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    CORTE SUPREMA

    ‘Imprudente y desconectado de la realidad’: Apede y Conep rechazan jubilación especial de magistrados

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    ‘Imprudente y desconectado de la realidad’: Apede y Conep rechazan jubilación especial de magistrados
    Fachada de la Corte Suprema de Justicia. ISAAC ORTEGA

    La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se pronunciaron contra el Acuerdo 407, aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 18 de julio de 2024, que permite a los magistrados retirarse con el 100 % de su salario al alcanzar la edad de jubilación.

    +info

    Las jubilaciones panameñas de lujo y sus pares iberoamericanas‘Urgente que recapaciten y deroguen acuerdo’: el clamor contra las jubilaciones especiales de los magistrados de la CSJLa regla general y las excepciones en el derecho: el caso de las jubilaciones especiales

    Ambas organizaciones empresariales coincidieron en que la medida constituye un privilegio injustificado y desconectado de la realidad económica del país.

    En su pronunciamiento, Apede calificó el beneficio como “imprudente, inoportuno y éticamente cuestionable”, señalando que no corresponde al momento social y fiscal que atraviesa Panamá. La agrupación recordó que el país enfrenta un elevado desempleo, tensiones fiscales y un déficit que no logra reducirse, mientras miles de panameños luchan por cubrir sus necesidades básicas.

    ‘Imprudente y desconectado de la realidad’: Apede y Conep rechazan jubilación especial de magistrados
    Giulia De Sanctis, presidenta de Apede. Cortesía

    El gremio empresarial advirtió que comunidades como las de Bocas del Toro han sufrido pérdidas masivas de empleo y que, en este contexto, aprobar un beneficio de tal magnitud envía un mensaje preocupante: que el sufrimiento ciudadano no es prioridad para la justicia. “Ningún panameño recibe una jubilación de esta naturaleza”, subrayó Apede.

    Fondo especial

    La organización también cuestionó que los fondos para cubrir estas pensiones provengan del presupuesto estatal, drenando recursos que —a su juicio— deberían destinarse a fortalecer la administración de justicia, agilizar los procesos y ampliar el acceso al sistema judicial. Además, recordó que, en el mismo periodo, los magistrados se aprobaron un aumento salarial.

    Como alternativa, Apede propuso crear un fondo especial de ahorro para la jubilación de los magistrados, financiado con aportes de sus propias remuneraciones y sin impacto sobre las arcas públicas. Considera que esta medida sería más justa y enviaría un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía.

    ‘Imprudente y desconectado de la realidad’: Apede y Conep rechazan jubilación especial de magistrados
    Comunicado de Conep

    El Conep también expresó su rechazo, destacando que el acuerdo no solo beneficia a los magistrados, sino también a otros cargos judiciales que recibirían condiciones similares. “En Panamá no deben existir fueros ni privilegios que favorezcan a un grupo específico de servidores públicos”, afirmó el gremio.

    Medida inoportuna

    La agrupación señaló que la decisión se toma en un momento de altos niveles de desempleo e informalidad y tras un prolongado periodo de paros que afectaron la paz social y la economía. Destinar recursos públicos a este tipo de beneficios especiales, advirtió, es incongruente con las prioridades nacionales y proyecta una imagen de desconexión con la realidad.

    Finalmente, el Conep instó a la Corte Suprema a rectificar y dar un ejemplo de responsabilidad y compromiso con el bien común. “Los intereses individuales jamás pueden estar por encima del bien colectivo”, remarcó la organización.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Canal de Panamá construirá la ‘NASA’ del transporte marítimo. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste. Leer más