Indira Candanedo: ‘el derecho al trabajo es universal’

¿Usted ve normal que haya tantos clanes familiares en la Unachi?

No es que sea normal, pero ¿cómo yo hago si en tu familia son puros periodistas o médicos, y tú también quieres serlo?

¿Cuál es la diferencia entre nepotismo y eso que hay en Unachi?

El nepotismo solo aplica cuando la unidad nominadora, o sea, la rectora, nombra a sus familiares en primer, segundo o tercer grado de consanguinidad, o primero o segundo de afinidad.

O sea, si ella le nombra a usted 10 familiares no cae en nepotismo…

No.

¿Cuántos familiares tiene usted ahí?

Mi esposo tiene 28 años de trabajar ahí, igual que yo.

¿Ahí empezó la historia de amor?

Ajá.

¿Cómo llegó usted? ¿Por concurso?

No, la dirigencia estudiantil nos llamó.

¿A quiénes más tiene nombrados?

Mi hermana trabaja hace 18 años ahí. En Protocolo. Pero yo no le puedo prohibir que trabaje. El derecho al trabajo es universal… Y nombra la rectora, no yo.

¿Quién más?

Mi hijo, que participó en una convocatoria de la dirección de Tecnología y hasta hizo un examen.

¿Y quién más?

Ya.

¿Y su cuñada?

Ella entró como ayudante de cocina. Nadie quiere eso. Hoy es secretaria.

¿Y su hijastra?

Ella no es mi familia.

¿Cuánto gana usted?

$7 mil 42, creo que es.

No: son casi $9 mil. ¿Le falta algo ahí?

El sobresueldo, pero es basado en la ley.

Más el pago bianual…

Eso ya está incluido. Es un pago bianual del 5% del salario. Más las etapas de años de servicio: a los 15, 20, 25… Y el perfeccionamiento, que es un pago único cuando uno se gradúa de diferentes estudios.

¿En Chiriquí no hay otra fuente de empleo que la Unachi?

Quizá, pero no puedes negar que Unachi es grande y con presencia en toda la provincia, y es la que, obvio, más recluta.

¿Usted es PRD?

Sí, pero nunca he militado. Y no me han dado ni una beca.

¿Y por qué no ha renunciado?

orque no creo en eso de estar saltando de un partido a otro.

El 50% de los panameños no está inscrito en partidos políticos…

Yo creo en la afiliación política.

¿Qué les dice a quienes alegan que Unachi es un cuartel de invierno PRD?

En la solicitud y en los requisitos no se pregunta en qué partido están.

Pero si son PRD les va mejor, ¿o no?

Sería subjetivo contestarlo. Yo creo que tengo más CD que PRD, mira.

¿Pero no que no les pregunta eso?

No se les pregunta, pero uno sabe.

¿Por qué hay tanta influencia política en la universidad?

¿Cómo podemos evitarlo?

¿Para usted los cuestionamientos sobre el manejo de fondos y los altos salarios en la Unachi son injustos?

Sí, es un daño moral a la rectora y a su familia, y un desprestigio a nosotros. ¿Cómo se revertirá eso el día que la auditoría de la Contraloría diga que todo está bien?

Unachi gasta más que el Oncológico... Y el presupuesto es similar al de la UP, que es más grande y está en casi todas las provincias. ¿Es eso sensato?

Pero si lo aprueban el MEF y la Asamblea... No somos nosotros. Nuestro presupuesto se basa en nuestras necesidades y conquistas salariales. Y hay que ejecutar lo que nos dieron. En gobierno se te evalúa según ejecución presupuestaria.

¿Sí? ¿Usted es abogada?

No. Pero en noviembre sustento mi tesis de Derecho, porque al que me siga calumniando o injuriando lo voy a demandar. Y lo haré gratis para todo el que se sienta afectado por ese delito.

¿Usted se graduó de Unachi?

De todo, menos de una licenciatura.

¿A los funcionarios les dan descuento?

El 20%, y nos evitamos el pago de la homologación y evaluación de título. Y para mí estudiar en Unachi es un prestigio.

$14 mil para una rectora en Chiriquí: ¿es un salario justo?

Sí, porque lo dice el artículo 67 de la Ley 4 de 2006. Nosotros somos los que más cumplimos con Antai. ¿Y para qué ha servido eso? Para estar expuestos a más cuestionamientos. Por transparentes.

Ese artículo no habla de $14 mil… habla de cómo calcular el salario.

No, pero eso es lo que da la suma. Y es igual que la UP. ¿Por qué tenemos que ganar menos porque vivimos en Chiriquí?

¿Usted entiende la indignación social?

Sí, pero no es porque ganemos mucho, sino porque el resto de la sociedad gana muy poco. Y eso no es culpa nuestra. Los diputados de la provincia se han ensañado. Atacan a una mujer mayor. Es una cuestión de género y edad. Es morbo y discriminación contra los chiricanos.

Pero si hasta Mulino, que es chiricano, la cuestionó duramente…

Queremos creer que él solo ha escuchado una parte de la historia. Lo invitamos a que venga a la universidad.

Si es discriminación contra los chiricanos, ¿por qué no han salido los chiricanos a decirlo?

Se creó un escenario político. ¿Con qué intención? No sé. Pero el país tiene problemas más graves y serios que una universidad en la región occidental del país. Despotricando contra una entidad no construimos la sociedad que queremos.

Una universidad en la que más de 219 personas ganan más que el presidente de la República. ¿Eso le parece bien?

Bueno, los salarios dependen de la categoría y la dedicación. Que al presidente le suban el salario, pues. No le veo la analogía ni la comparación a eso.

Docentes de otras universidades repiten que no ganan todo eso…

Habría que investigar la dedicación de esos docentes. Y su regularidad.

Proliferación de diplomas de universidades de papel, vinculadas a la rectora: ¿Ve el conflicto de intereses?

¿Por qué? Son universidades sin vinculación local. Falsedades que repiten.

¿Quién dirige la comisión que creó la Unachi para investigar los títulos expedidos a profesores de la Unachi por Atlantic International University (AIU) y American Andragogy University (AAU)?

El vicerrector académico, la decana de la facultad de Empresas y Contabilidad, y el director de Asesoría Jurídica.

¿Alguno de ellos tres no apoyó a Etelvina de Bonagas en su reelección?

El voto es secreto, no sé.

Una de esas universidades, la AIU, carece de acreditación emitida por las autoridades regulatorias educativas de EU. La rectora viajó en 2017 a una graduación allá, y no solo la sentaron en la mesa de honor, sino que entregó diplomas y la reconocieron. Además, José Rojas representaba a la AIU en Panamá, y él cofundó la Universidad Iberoamericana, negocio de la rectora en el que la hija es la rectora.

La universidad tenía un convenio con una de esas universidades, pero la Unachi no tiene nada que ver con la AIU. Y no veo el conflicto de la hija ahí. Si son dos universidades distintas…

¿Qué dice sobre los bonos de retiro voluntario que reciben administrativos y docentes que luego recontratan?

Si fuera así, Contraloría no refrendaría.

¿Nunca les han puesto peros?

Nunca.

¿Ellos evalúan la necesidad del gasto o solo ven los papeles?

Ven que haya la partida y la viabilidad legal del acto.

¿Usted fue investigada por peculado cuando era secretaria de la Asociación de Empleados de la Unachi?

Sí, por morbo y maldad. Y no encontraron nada. Fui víctima de una denuncia.

Esta semana usted le pidió al MEF el desbloqueo de las partidas de autogestión. ¿Quién los atendió?

Una analista que nos da seguimiento. Vielka. No me sé el apellido.

¿Y qué les dijo Vielka?

Que se mantiene el bloqueo en espera de respuesta de las autoridades. Esa plata es para pagarles a los docentes de maestría, posgrado y doctorado; luz, internet, ayudas estudiantiles y seguro estudiantil. $5.1 millones que generamos nosotros.

¿No hay luz ni internet en la Unachi?

Sí hay, porque los cortan después de dos meses. Pero ya se cumplen este mes, y si no nos desbloquean, nos lo cortarán.

¿Y agua?

Eso sí nos lo dejaron, porque eran solo $44 mil. Y generalmente no hay agua en David. Nosotros solo hasta las 2:00 p.m. tenemos agua. Después no.

¿Y los docentes no han cobrado?

Sí, porque a ellos se les hace al final un pago único. Por servicios profesionales.

Pero los administrativos cobran, ¿no?

Sí, y los docentes. Eso está en la partida fija del Estado.

¿Por qué suspendieron los apoyos económicos a los alumnos?

Porque nos bloquearon. Unachi ha tenido varios recortes, sobre todo en inversión. Pero este dinero es nuestro. No nos dejan usar nuestra propia plata.

¿Si son partidas de autogestión, por qué el MEF las contuvo?

Queremos creer que es el cambio de gobierno y que no contemplaron que a nosotros no nos subsidian la luz, por ejemplo, a diferencia de otras universidades.

¿Y qué puede decir de la visita de la rectora a la comisión de Presupuesto de la Asamblea, el 14 de agosto, donde le negaron los traslados de partidas?

Ese fue otro golpe político donde le faltaron el respecto a la rectora. Hasta le preguntaron la edad. ¿Eso qué tenía que ver con los traslados? Y eran para pagar primas de antigüedad. Lo mismo que sí le aprobaron a la Universidad de Panamá.

¿Por qué cree que Unachi la tiene velada? Porque eso, como pocas cosas en la Asamblea, fue unánime…

No quisiera creer que es discriminación por género, edad o región geográfica. O si son nuestros enemigos internos, que aún no superan haber perdido por 20% en las urnas la rectoría. Pero son actos discriminativos y faltas de respeto. Como si fuera un delincuente: preguntas de sí o no. ¿Qué es eso?

¿Por qué un presupuesto tan elevado no se ve reflejado en los rankings?

Habría que evaluar qué hace que estemos en un ranking. Eso es una medición de algunas cosas, no de todo. Quieren destruir la universidad. Quisiera yo saber si no hay un trasfondo de mantener a la población distraída de las cosas verdaderamente importantes, como la delincuencia y el Seguro. Hay un problema en Chiriquí: se están robando los pickups doble cabina. De eso nadie habla.