El desafío de informar en tiempos de coronavirus; hablan los responsables de cinco medios de Panamá

El coronavirus obligó a los medios de comunicación a informar en condiciones insólitas: redacciones desde las casas de los reporteros, entrevistas vía Zoom, o por teléfono, el pulseo con las autoridades para obtener datos sobre la manera en que invierten el dinero de la emergencia; y con la presión que implica la dramática caída de la pauta publicitaria.

El periodismo no podía entrar en cuarentena. ¿Cómo informan los medios de comunicación en medio de la crisis? ¿Qué retos y desafíos tienen los periodistas por estos días? ¿Qué lecciones les ha dejado el Covid-19 al periodismo? Tres directores y dos directoras de medios locales hablaron hoy 13 de mayo sobre el tema. Sabrina Bacal, directora y conductora de Radar, de TVN; Rita Vásquez, directora de La Prensa; Gerardo Berroa, director de La Estrella de Panamá; Atenógenes Rodríguez, gerente senior de servicios informativos de Medcom; y Edwin Cabrera, director de servicios informativos de Radio Panamá.

Lo hicieron en el webinar Covid-19: crisis de la verdad y retos del periodismo, moderado por Manuel Domínguez, director general de la consultora de comunicación Llorente y Cuenca.

Un tema en el que coincidieron los panelistas fue en el gran flujo de información que ha generado la pandemia, y de la necesidad que tiene la ciudadanía de esta informada en tiempos de crisis. Atenógenes Rodríguez, de Medcom, por ejemplo, contó que antes era “impensable” hacer 10 o 12 entrevistas por día, y ahora en medio de la emergencia lo están haciendo. “Estamos ante casos trascendentales. Estamos seguros que no vamos a ser los mismos de ahora en adelante”, manifestó.

Sabrina Bacal, de TVN, destacó el desafió de hacer mucho con pocos recursos. La mitad de la producción del canal, contó, está en su casa de vacaciones como una de las maneras para preservar los empleos en medio de la crisis. Pero, con ese escenario siguen generando información continua a través de sus distintas plataformas. Contó que Radar por estos días dejó de ser de debates para convertirse en un programa de entrevistas con un enfoque más humano. Dio a conocer que en TVN han tenido tres infectados con el virus: dos periodistas y la jefa de asignación de noticias. Destacó el papel de las mujeres de la redacción, tanto así que uno de sus compañeros la definió como “un matriarcado”.

Rita Vásquez, de La Prensa, dio a conocer el esfuerzo que implica hacer un periódico todos los días “desde cero”. Narró que desde hace más de un mes ningún periodista trabaja en la redacción del periódico. Todos escriben desde sus casas. “Hemos desarrollado productos que antes no teníamos”. Mencionó el Café con La Prensa que ahora se hacen a través de Zoom, y las entrevistas en video con una serie de empresarios. “Es bastante complejo dirigir un medio a distancia, ha sido posible por la entrega de los periodistas (...) Ya no hablamos de lectores, hablamos de audiencias”, planteó.

Sabrina Bacal, de TVN; Rita Vásquez, de La Prensa; Edwin Cabrera, Radio Panamá; Gerardo Berroa, La Estrella de Panamá,... Posted by Prensa.com on Wednesday, May 13, 2020

Gerardo Berroa, de La Estrella de Panamá, mencionó que el coronavirus afectó “enormemente el tema de la impresión” de los periódicos. Ahora, aseguró, hay que tomar una decisión sobre si todos los periódicos de Panamá se imprimirán en una sola imprenta, para bajar costos. Hacerlo solos, ya no es rentable, explicó. “Lo que vino [la pandemia] fue a adelantar todas esas circunstancias que antes no se veían”, manifestó.

Mientras que Edwin Cabrera, de Radio Panamá, reveló que el “famoso prime de la radio se ha movido”. Ahora todas las noches tienen un programa en vivo inmediatamente después que se acaba la conferencia de prensa donde las autoridades informan sobre la evolución del virus. Dijo que han tenido “un crecimiento dramático” tanto en la página web como en las redes sociales.

Manuel Domínguez, el moderador, les preguntó sobre el hecho de que el ciudadano ha optado por recurrir a los medios tradicionales para informarse en medio de los fake news por estos, dando valor al periodismo “clásico”.

Vásquez contó que en caso de La Prensa, los productos digitales han tenido un crecimiento “importantísimo”. En abril pasado, por ejemplo, hubo 6 millones de sesiones en prensa.com. “Es como si hubiésemos tenido una elección cada día del mes de abril”. También precisó que en medio de la pandemia el medio ha logrado vender más de 100 suscripciones digitales.

Algo parecido ocurre en TVN. “Todas las audiencias están disparadas”, reveló Bacal, al tiempo que mencionó la fuerza que tienen programas de radio como Mesa de Periodistas, y La Previa.

¿Será el coronavirus un aliado del periodismo bien hecho?, preguntó Domínguez. Berroa, de La Estrella contestó que el periodismo no ha cambiado, y que por tanto estando basado en la “búsqueda de la verdad”. Cuestionó a “las plataformas” que “aparentan hacer periodismo”, pero lo que está haciendo “es militancia informativa”. “El periodismo tiene que ser muy cauto y basarse en verdadero principio (...) en La Estrella nos dedicamos a dar información para que la gente toma una decisión”, manifestó.

Rodríguez de Medcom, argumentó que por primera vez desde que empezó el boom de las redes sociales, la gente ha sentido el verdadero impacto que tienen las noticias falsas. “No estamos para ganar likes, estamos para decirle la verdad a la gente. No tenemos seguidores, tenemos audiencia. Esta pandemia nos está revelando esa gran posibilidad que tenemos los medios tradicionales...buscamos likes, o decir la verdad”, agregó.

Vásquez de La Prensa, hizo énfasis en la importancia de que las autoridades le brinden información clara, precisa, y a tiempo a la ciudadanía. Recordó que el gobierno hace un anuncio en las conferencias de prensa pero emiten los decretos sobre el tema, tres días después. Paso por ejemplo, con la norma que flexibiliza la ley seca.

Bacal, de TVN, mencionó la pauta publicitaria del gobierno y la distancia que debe existir con la línea editorial de los medios. Recordó el argumento de un alto funcionario del gobierno de Laurentino Cortizo para justificar el millonario gasto en publicidad, con el hecho de “tirarle la toalla a los medios”. Resaltó lo importante que es establecer que cuando se paga por un servicio publicitario, no se está comprando “la opinión de nadie”.

Cabrera, de Radio Panamá, opinó en la misma línea y dijo que eso de decir que la pauta publicitaria era para “tirarle la toalla a los medios”, estuvo “muy mal. También puso sobre la mesa las restricciones que enfrentan la ciudadanía en medio de la cuarentena. Ese escenario ideal que quisieran tener las autoridades: mantener confinada a la población hasta que aparezca la vacuna, no es posible, planteó. La realidad, añadió, implica otra cosa. ¿Cómo le explicas eso a una familia que viven en un apartamento de 50 metros y que no puede salir a la acera? No es fácil”, argumentó.