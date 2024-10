Ingresos de cónsules sigue generando diferencias; Mulino y el diputado Richards cruzan mensajes

Escuchar audio noticia

Una vez se denunció que la mayoría de los ingresos que generan las oficinas de Marina Mercante quedan en manos de unos 52 cónsules, el tema sigue generando polémica.

El pasado lunes 28 de octubre, durante las vistas presupuestarias en la Asamblea y en medio de la sustentación del presupuesto de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), los diputados de la bancada independiente cuestionaron la distribución y asignación de los ingresos generados por los consulados habilitados para prestar los servicios de Marina Mercante.

La oportunidad fue aprovechada para pedirle al Gobierno que modifique la norma que le permite a los cónsules percibir hasta 50 mil dólares en dividendos cuando los ingresos anuales de su consulado oscilan entre los 5 y 10 millones de dólares.

Este jueves 31 de octubre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al tema y lo enfocó en los recursos que se reciben para costear los gastos de las oficinas consulares.

“El que no sabe es como el que no ve. Tan sencillo como eso”, fue lo primero que respondió este jueves, 31 de octubre, Mulino sobre el tema en su conferencia de prensa semanal.

“El Estado, vía presupuesto, no puede pagar lo que cuestan algunas oficinas en el exterior; es más, hay oficinas en el exterior que reciben de otros lugares con más ingresos dineros para poder sufragar el costo de la oficina”.

Así mismo, argumentó que la idea es que los funcionarios tengan incentivos para promover clientes. Además, indicó que no ha hecho cambios en el sector marítimo porque se evaluará cómo se va comportando todo el tema de Marina Mercante, en función de una reestructuración integral que quiere hacer en la AMP.

El diputado de la bancada independiente, Betserai Richards, le respondió al presidente Mulino exhortándolo a modificar la norma que permite estos ingresos a los cónsules.

“El que no sabe, es como el que no ¿qué? Señor Presidente @JoseRaulMulino, le comparto el decreto que usted mismo podría cambiar en el Consejo de Gabinete. Esta es la resolución que otorga miles de dólares en ‘CHEN CHEN’ para los cónsules marítimos. Hasta $50 mil, según la tabla. No cambiarlo nos hace cómplices. Lo exhortamos a que en el próximo Consejo de Gabinete cambie esta norma en beneficio del país”, fue la respuesta de Richards.

Dicho decreto, el 26 del 14 de agosto de 2017, que modifica el artículo 10 del Decreto de Gabinete No. 75 del 11 de julio de 1990, establece que los cónsules pueden recibir hasta el 70% de los ingresos netos generados en cada consulado, una vez deducidos los gastos de funcionamiento aprobados.

El decreto también especifica que los cónsules pueden percibir hasta 50 mil dólares en dividendos cuando los ingresos anuales de su consulado oscilan entre los 5 y 10 millones de dólares.

El decreto lleva la firma del entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela.