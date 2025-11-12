Panamá, 14 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRIBUNAL ELECTORAL

    Inicia recolección de firmas para la revocatoria de mandato al alcalde de Colón, Diógenes Galván

    José González Pinilla
    Inicia recolección de firmas para la revocatoria de mandato al alcalde de Colón, Diógenes Galván
    Diógenes Galván, alcalde de Colón.

    El proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde de Colón, Diógenes Galván, comenzó este miércoles 12 de noviembre.

    +info

    TE autoriza proceso de revocatoria de mandato contra Diógenes Galván, alcalde de Colón

    A través de un aviso publicado en el Boletín Electoral, la Dirección de Organización Electoral oficializó la búsqueda de las 52,149 firmas requeridas. El proceso se extenderá hasta el 11 de marzo de 2026, fecha establecida para su finalización.

    Organización Electoral informó que los ciudadanos que deseen apoyar la iniciativa deben estar inscritos en el padrón electoral y acudir personalmente a las oficinas del Tribunal Electoral de Colón, ubicadas en calle Primera, avenida Coconuts, edificio Cristóbal Colón, en el corregimiento de Barrio Norte, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

    La solicitud de revocatoria fue presentada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez, exvicepresidente del grupo Círculo de Periodistas de Colón.

    El periodo para recolectar las firmas es de 120 días calendario. Si se logran reunir las 52,149 firmas —equivalentes al 30% del padrón electoral de la circunscripción a la fecha de la elección de 2024—, se podrá activar un llamado a referéndum, cuyo resultado será definitivo.

    El Código Electoral dispone la convocatoria de un referéndum en la circunscripción correspondiente para que los electores voten por el o el no a la revocatoria. Este proceso solo se activa si se logra recolectar la totalidad de las firmas requeridas.

    Adjuntos

    Aviso de recoleccion de firmas en Colon.pdf

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $200 millones. Leer más
    • IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre. Leer más
    • Las Agroferias del IMA estarán abiertas este viernes 14 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Las agroferias del IMA se reactivan este miércoles 12 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Operación Transfer: capturan en La Chorrera a red dedicada al phishing y suplantación de identidad. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más
    • Caso por presunto enriquecimiento injustificado contra Gaby Carrizo aún no ha llegado al Ministerio Público, afirma el procurador. Leer más