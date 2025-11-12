Inicia recolección de firmas para la revocatoria de mandato al alcalde de Colón, Diógenes Galván

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde de Colón, Diógenes Galván, comenzó este miércoles 12 de noviembre.

A través de un aviso publicado en el Boletín Electoral, la Dirección de Organización Electoral oficializó la búsqueda de las 52,149 firmas requeridas. El proceso se extenderá hasta el 11 de marzo de 2026, fecha establecida para su finalización.

Organización Electoral informó que los ciudadanos que deseen apoyar la iniciativa deben estar inscritos en el padrón electoral y acudir personalmente a las oficinas del Tribunal Electoral de Colón, ubicadas en calle Primera, avenida Coconuts, edificio Cristóbal Colón, en el corregimiento de Barrio Norte, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

La solicitud de revocatoria fue presentada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez, exvicepresidente del grupo Círculo de Periodistas de Colón.

El periodo para recolectar las firmas es de 120 días calendario. Si se logran reunir las 52,149 firmas —equivalentes al 30% del padrón electoral de la circunscripción a la fecha de la elección de 2024—, se podrá activar un llamado a referéndum, cuyo resultado será definitivo.

El Código Electoral dispone la convocatoria de un referéndum en la circunscripción correspondiente para que los electores voten por el sí o el no a la revocatoria. Este proceso solo se activa si se logra recolectar la totalidad de las firmas requeridas.