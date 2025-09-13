Inicia recolección de firmas para revocatoria de la diputada independiente Paulette Thomas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la diputada independiente Paulette Thomas ya está en marcha.

Desde hoy, 13 de septiembre, y hasta el 10 de enero de 2026, el ciudadano Rubén Darío De la Rosa —impulsor de la revocatoria contra Thomas— deberá reunir 50,162 firmas, equivalentes al 30% del padrón electoral del circuito 8-3 utilizado en las elecciones de mayo de 2024, que fue de 167,207 electores.

El periodo para la recolección fue establecido recientemente por la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE) y publicado el viernes 12 de septiembre.

La entidad recordó que los ciudadanos que deseen apoyar la revocatoria deben estar inscritos en el padrón electoral y acudir personalmente a las oficinas del TE en Ancón, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

De la Rosa fue previamente compañero de Thomas en la nómina de candidatos a diputados del circuito 8-3, ambos postulados por la coalición Vamos.

El circuito 8-3 comprende las comunidades de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania, Pueblo Nuevo y Calidonia.