Inicia revisión de centros de votación y límites electorales para las elecciones de 2029

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aunque falta un año para el inicio formal del Plan General de Elecciones (Plagel), las comisiones encargadas ya adelantan tareas preparatorias de cara a los comicios generales de mayo de 2029.

Una de ellas es la Comisión de Verificación de Límites y Centros de Votación del Plagel del Tribunal Electoral (TE), que recientemente realizó inspecciones en los centros de votación que podrían ser utilizados durante las próximas elecciones.

Hilario Clara, responsable de la comisión, informó que se verificaron 417 centros de votación ubicados en las regiones de Panamá centro, Panamá norte, Panamá este, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera.

El objetivo de estas inspecciones, explicó, es elaborar un informe para el Ministerio de Educación (Meduca) sobre las adecuaciones que deberán realizarse en estos planteles con miras a los comicios de 2029.

En Panamá Centro fueron revisados 111 centros educativos y se evalúa la reubicación de ocho de ellos debido a la alta concentración de electores.

En Panamá este se inspeccionaron 59 centros; en San Miguelito, 66, además de 14 posibles nuevos centros de votación que servirían para descongestionar los existentes, por la gran cantidad de electores concentrados un una zona. En Arraiján, provincia de Panamá Oeste, se verificaron 56 centros, mientras que en La Chorrera fueron inspeccionados 35.

Revisan planteles que serán centros de votación para las elecciones de mayo de 2029. Cortesía

Clara destacó que durante las visitas se verificó que los centros cuenten con servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, estacionamientos, accesos para personas con movilidad reducida, iluminación adecuada, planes y salidas de emergencia, sistemas de alarma contra incendios, así como servicios de telefonía e internet, entre otros requisitos.

Por su parte, Jorge Loupadiere, miembro de la comisión, indicó que mantienen comunicación con los directores regionales del Tribunal Electoral para revisar nuevamente los límites de nuevas barriadas, asentamientos y corregimientos que han surgido en los últimos años. Recordó que en las elecciones de 2024 se incorporaron 21 nuevos corregimientos en todo el país.

La comisión también recomendó a las personas con discapacidad registrarse ante el Tribunal Electoral con el fin de garantizarles mejores condiciones de accesibilidad en sus respectivos centros de votación.

Durante las elecciones de 2024, el Centro de Convenciones Atlapa fue el centro de votación con mayor cantidad de electores con discapacidad, con 969 personas registradas. Le siguieron el IPT Don Bosco, con 734; el Instituto América, con 627; y la Escuela Bilingüe Estado de Libia, con 602.

El Plagel está integrado por 30 comisiones de trabajo que tendrán a su cargo la planificación, organización y ejecución del proceso electoral a nivel nacional.

El inicio formal del Plan General de Elecciones está programado para el 2 de junio de 2027.