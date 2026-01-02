Instalación de la Asamblea Nacional: piden poner sobre la mesa de discusión la ley ‘antibotellas’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Son varios los temas clave que están pendientes de discusión en la Asamblea Nacional, entre ellos el proyecto de ley conocido como “antibotellas”, presentado por la diputada de Vamos, Janine Prado.

Prado solicitó este viernes 2 de enero —que es cuando inicia la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias— al presidente del Legislativo, Jorge Herrera, que se someta a discusión la iniciativa, la cual fue admitida el año pasado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

La diputada explicó que el proyecto busca atacar una de las prácticas más cuestionadas dentro de la administración pública: los funcionarios que cobran sin trabajar y los servidores que facilitan este tipo de nombramientos.

Asimismo, Prado subrayó la importancia de debatir, de una vez por todas, las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Indicó que estos cambios son necesarios y mencionó, entre ellos, el descuento salarial a los diputados que no asistan a las sesiones.