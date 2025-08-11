Panamá, 11 de agosto del 2025

    ASAMBLEA NACIONAL

    Instalan Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; eligen a diputado Edwin Vergara como presidente

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Acto de instalación de la comisión. Isaac Ortega

    La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social quedó oficialmente instalada este 11 de agosto, marcando el inicio formal de sus labores legislativas en la Asamblea Nacional.

    Durante la sesión, el diputado del Partido Panameñista Edwin Vergara fue juramentado como presidente de la comisión, acompañado por la diputada de la coalición Vamos, Yarelis Rodríguez, quien asumió la vicepresidencia, y el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, designado secretario.

    Con esta nueva directiva, la instancia parlamentaria se prepara para enfrentar los retos en materia laboral, salud y desarrollo social que afectan a la población panameña, bajo la mirada atenta de la opinión pública y de sectores críticos sobre su efectividad.

    Completan la comisión: Isaac Mosquera Rivas (PRD), Carlos Afú (Cambio Democrático), Jairo Ariel Salazar (PRD), Miguel Ángel Campos (Vamos), Betserai Richards (Seguimos) y Ronald de Gracias (Realizando Metas).

    El diputado Vergara resaltó que la comisión es un espacio clave para abordar de manera transversal los temas que impactan la calidad de vida de los ciudadanos, tales como la justicia social, la equidad y el respeto a los derechos humanos. Recalcó que su gestión buscará no solo la creación de leyes, sino también la fiscalización para garantizar que estas se implementen y se cumplan a cabalidad.

    En ese sentido, el diputado independiente Betserai Richards advirtió durante la sesión que los proyectos de ley no deben quedar “engavetados” en subcomisiones, una práctica que ha dilatado la discusión y aprobación de iniciativas clave para el país.

    Richards hizo un llamado a la comisión para que asuma un rol activo y evite la burocracia que frena los avances legislativos en temas tan urgentes como el trabajo decente y la salud integral.

    Finalmente, el diputado Vergara hizo un llamado a la unidad y al diálogo entre los poderes Legislativo, Ejecutivo, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

