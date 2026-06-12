Institucionalidad y democracia marcaron foro entre Panamá y Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El foro “Panamá y Estados Unidos: Inversión, Innovación y Libertad para el Futuro” reunió a autoridades, empresarios y especialistas que coincidieron en la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y profundizar la cooperación bilateral.

Aunque coincidía con el partido inaugural del Mundial 2026, el auditorio Carlos Titi Alvarado de la Asamblea Nacional registró una nutrida asistencia durante el foro “Panamá y Estados Unidos: Inversión, Innovación y Libertad para el Futuro”, en el que figuras de la sociedad civil organizada y la diplomacia coincidieron en la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y profundizar la relación bilateral.

La actividad, organizada por el Grupo de Amistad Interparlamentario Panamá-Estados Unidos, presidido por el diputado Roberto Zúñiga, y la Embajada de Estados Unidos en Panamá, reunió a autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil en el marco de la conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, el próximo 4 de julio.

Uno de los paneles más destacados, titulado “Democracia e Innovación: Fortaleciendo Instituciones y Ciudadanía”, contó con la participación del excanciller Jorge Eduardo Ritter, el dirigente cívico Aurelio Barría y el gerente senior de Asuntos Gubernamentales del International Republican Institute (IRI), Humberto Collado.

Los panelistas coincidieron en que la debilidad institucional continúa siendo uno de los principales desafíos para la consolidación democrática en Panamá.

Barría, uno de los militantes de la Cruzada Civilista —cuyo 39.º aniversario de fundación se conmemoró esta semana—, recordó que, si bien Panamá ha avanzado desde el retorno a la democracia en 1989, aún quedan tareas pendientes.

“Las instituciones están débiles. La institucionalidad democrática y el sistema tienen que cuidarse, defenderse y estructurarse para devolverle la confianza y la credibilidad a la sociedad”, afirmó.

El foro fue organizado por el Grupo de Amistad Interparlamentario Panamá–Estados Unidos, y la Embajada de Estados Unidos en Panamá. LP Getzalette Reyes

Barría también subrayó que la democracia requiere ciudadanos activos y vigilantes de la gestión pública. “No solamente es ir a votar cada cinco años. Los ciudadanos tienen que observar, fiscalizar y denunciar las cosas para corregirlas por el bien de la sociedad”, manifestó.

[Lea también: Cruzada Civilista cumple 39 años entre llamados a defender la democracia y fortalecer la institucionalidad]

Por su parte, el excanciller Ritter consideró que la principal lección que Panamá puede extraer de su relación histórica con Estados Unidos no es su poder económico o militar, sino la fortaleza de sus instituciones. “Estados Unidos ha sido grande por muchas razones, pero principalmente por sus instituciones”, señaló.

Ritter sostuvo que uno de los problemas que enfrenta Panamá es la falta de continuidad en las políticas de Estado y la tendencia de cada administración a gobernar con “su propio librito”.

A su juicio, el país ha desarrollado una sólida cultura electoral, pero todavía carece de una verdadera cultura democrática.

“La democracia, durante los cinco años, es mucho más importante que la democracia de ir a votar una vez cada cinco años”, expresó, al abogar por una mayor participación ciudadana a través de consultas populares y otros mecanismos de democracia directa.

Collado, el del IRI, advirtió que las instituciones fuertes son las que garantizan la estabilidad del sistema democrático y evitan que este dependa exclusivamente de líderes individuales. “Las instituciones protegen el sistema democrático”, afirmó.

Asimismo, señaló que la democracia debe ser capaz de ofrecer resultados concretos a la población. “Cuando la gente no ve resultados, se frustra y pierde la confianza en el sistema democrático”, indicó.

El foro fue inaugurado por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera. Foto/@USAmbassadorPAN

La jornada también incluyó el panel “De aliados históricos a socios estratégicos: Panamá como hub estratégico de inversión”, con la participación de Peter Donkersloot, vicepresidente de Finanzas de Copa Airlines; Melissa Pérez, directora de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Procter & Gamble, y Niurka Montero, gerente general de Dell Panamá.

Panelistas en el segmento: “De Aliados Históricos a Socios Estratégicos: Panamá como Hub Estratégico de Inversión”. LP Getzalette Reyes

Durante la apertura del foro, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó los vínculos históricos entre ambas naciones y subrayó que la relación bilateral se refleja en las familias panameñas que trabajan para empresas estadounidenses, en los estudiantes que cursan estudios en universidades de ese país y en los emprendedores que desarrollan negocios en ambos mercados.

El diplomático recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial y el mayor inversionista extranjero en Panamá, y señaló que la transparencia, la seguridad y la protección de las inversiones son factores esenciales para seguir fortaleciendo esa relación.

“Panamá y Estados Unidos comparten valores fundamentales. La democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema que tenemos para garantizar la rendición de cuentas y la protección de los derechos”, expresó.

El diputado Roberto Zúñiga preside el Grupo de Amistad Interparlamentario Panamá–Estados Unidos. @asambleapa

El cierre del encuentro estuvo a cargo del diputado Zúñiga, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre Panamá y Estados Unidos y de impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.