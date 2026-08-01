Italys Suira, su presunta vinculación con la ‘Mafia Filipina’ y su relación con la influencer Jackie Guzmán

Tras cuatro años de seguimiento, la fiscalía reconstruyó una estructura internacional que enviaba cocaína a Europa y ocultaba sus ganancias mediante empresas y presuntos testaferros.

El nombre de Italys Suira Talavera comenzó a resonar en el país tras aparecer en el expediente de la operación “Corsario”, una investigación que busca reconstruir la presunta estructura financiera de la denominada Mafia Filipina.

Los documentos judiciales y los registros mercantiles revisados por este medio muestran que la imputada no solo figura en sociedades comerciales y negocios que hoy son objeto de escrutinio por parte de las autoridades, sino que también mantiene vínculos familiares y empresariales con personas que aparecen en la investigación del Ministerio Público.

Los registros públicos también documentan un vínculo societario entre Suira Talavera y la influencer Jackeline Guzmán. No obstante, hasta el momento las autoridades no han atribuido responsabilidad penal a Guzmán ni la han vinculado a la investigación de la operación “Corsario”.

Tabla

Imputación de cargos

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró que un juez de garantías legalizara la aprehensión de Suira Talavera y le imputara cargos por el presunto delito de blanqueo de capitales. Debido a que la imputada se encuentra embarazada, el tribunal sustituyó la detención preventiva por arresto domiciliario, permitiéndole salir únicamente para recibir atención médica o en casos de urgencia. Además, le impuso el impedimento de salida del país mientras avanzan las investigaciones.

La operación “Corsario” comenzó a tomar forma en 2024, a partir de una investigación desarrollada con el apoyo de las autoridades de España.

Los allanamientos realizados en distintos puntos del distrito de Panamá son el resultado de meses de seguimiento a una presunta organización criminal que, según la Fiscalía, habría utilizado empresas, bienes y terceros para ocultar recursos provenientes del narcotráfico, la asociación ilícita y el blanqueo de capitales.

Aunque ya hay más de una decena de personas imputadas, entre las que ya hay varias detenidas, el Ministerio Público sostiene que el caso permanece abierto y que aún busca establecer el alcance de la red y la participación de cada uno de sus presuntos integrantes.

Dentro de ese entramado, la investigación identifica a Suira Talavera como la presunta hijastra de Sebastián Enrique Díaz Ángelo, señalado por las autoridades como el supuesto líder de la denominada Mafia Filipina. En el expediente también aparece Norma Talavera, madre de la imputada, quien figura entre las personas requeridas y que, de acuerdo con la Fiscalía, mantenía una relación sentimental con Díaz Ángelo.

La investigación comenzó en 2022. Cortesía

Para los investigadores, ese vínculo familiar forma parte de la reconstrucción de la estructura patrimonial que, presuntamente, habría servido para ocultar bienes y recursos de la organización.

Las sociedades

La hipótesis del Ministerio Público sostiene que madre e hija habrían actuado como testaferras de la estructura criminal. Según los fiscales, ambas figuraban al frente de sociedades y negocios que, presuntamente, eran utilizados para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito y administrar bienes que, en realidad, pertenecerían a la organización investigada.

La revisión de los documentos del Registro Público permitió identificar otro elemento que conecta a Suira Talavera con una figura conocida fuera del expediente judicial. La imputada y su madre aparecen vinculadas a Dream Society Panama, S.A., razón social de The House by La Sucursal, una boutique ubicada en la avenida Balboa.

En esa misma sociedad figura como tesorera la influencer Jackeline Guzmán, mientras que Suira aparece como presidenta y representante legal, y Norma Talavera como secretaria.

Hasta el momento, Dream Society Panama, S.A. no ha sido mencionada por el Ministerio Público como parte de la investigación de la operación “Corsario” ni figura entre las empresas señaladas en el expediente conocido.

Sin embargo, los registros mercantiles sí acreditan la existencia de un vínculo societario entre Suira Talavera y Guzmán.

Fachada del negocio La Sucursal. Archivo

Los documentos también muestran que Suira Talavera figura como propietaria de Velvet Boutique, otro establecimiento comercial.

Además, mantiene una relación sentimental con el hijo del exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, el exdirector de Pandeportes, quien permanece detenido por un proceso distinto relacionado con un presunto enriquecimiento injustificado.

Esa causa penal es independiente de la operación “Corsario”, que apunta a la llamada ‘Mafia Filipina’. Hasta la fecha, las autoridades no han establecido una conexión judicial entre ambos expedientes.

Entre los documentos incorporados a la investigación también figuran al menos cinco personas jurídicas sobre las que la Fiscalía ordenó diligencias de inspección para verificar si mantenían los permisos necesarios para operar.

Se trata de Inversiones Yeri, S.A.; Love Green Life Style, S.A.; Emily & Isabella Corporation, S.A.; Talayotes, S.A. y Food and Music Corp. (Malecón).

De acuerdo con el oficio, las autoridades solicitaron al Ministerio de Comercio e Industrias verificar si estas sociedades contaban con aviso de operación vigente y si desarrollaban actividades comerciales o industriales de manera legal.

En el caso de Food and Music Corp., S.A., sociedad que operaba un comercio llamado Malecón, el músico panameño Ricardo Alberto Gaitán Arrocha formó parte de la junta directiva hasta el 6 de enero de 2022, cuando renunció a sus cargos de director y abogado residente.

Ese mismo día, según consta en la Escritura Pública No. 115, el también abogado y excónsul de Panamá en Miami, en su calidad de secretario titular, certificó el acta que oficializó el ingreso de Suira Talavera como directora y secretaria de la empresa.

La diligencia del Ministerio Público busca establecer si esas empresas cumplían con los requisitos legales para operar y si guardaban alguna relación con la presunta estructura investigada.

La verificación de la información comercial y societaria forma parte de las pesquisas con las que la Fiscalía intenta reconstruir el entramado empresarial que, según su hipótesis, habría servido para ocultar el origen y el destino de recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.