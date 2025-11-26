ITSE aclara situación de su directora y confirma dos auditorías en curso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) salió este miércoles 26 de noviembre al paso de la reciente polémica interna relacionada con la directora Milena Gómez y aseguró que sus actividades académicas, administrativas y de gestión continúan desarrollándose con normalidad.

En un comunicado dirigido al país, la institución destacó que todos sus procesos se mantienen bajo el estricto cumplimiento de la Ley del ITSE, su reglamento y los estándares de gobernanza pública que rigen su funcionamiento.

La entidad recordó que su modelo de gobernanza está en manos del Consejo Directivo, órgano que funge como máxima autoridad institucional. Este consejo está conformado por representantes del sector productivo, del gobierno, del ámbito académico y por la Contraloría General de la República, en calidad de observadora. Según el comunicado, esta estructura público-privada garantiza estabilidad, transparencia y continuidad en la toma de decisiones.

Entidades como el ITSE son clave para la formación de nuevos profesionales. Archivo

Caso Gómez

Una de las aclaraciones centrales del anuncio se refiere a la situación de la gerente educativa y rectora del ITSE, la Dra. Milena Gómez Cedeño, quien actualmente se encuentra en un período de vacaciones autorizado por 60 días. La institución explicó que esta licencia cumple con todos los procedimientos legales y administrativos establecidos y que su estatus fue debidamente aprobado.

Durante su ausencia temporal, la responsabilidad de la dirección institucional recae en la subgerente de Currículo, Mgtr. Suzanne Sáez, conforme a las normas internas del ITSE. El comunicado precisa que esta transición se realiza con el acompañamiento directo del Consejo Directivo, con el fin de asegurar la estabilidad en las operaciones y la continuidad de los procesos académicos y administrativos.

En el ITSE trabajan en el diseño de programas que se adapten a las realidades de la transformación digital de la educación y el mercado laboral. Archivo

El ITSE aprovechó la comunicación para resaltar la gestión de Gómez. La institución afirmó que, bajo su liderazgo, se han fortalecido la calidad académica, la pertinencia técnica y la proyección del ITSE como referente nacional en educación superior de ciclo corto.

Auditorías

El comunicado también confirmó que la institución se encuentra sometida a dos procesos de auditoría simultáneos. Uno es realizado por la Contraloría General de la República desde octubre, mientras que el otro está a cargo de una firma externa independiente. Esta segunda auditoría fue solicitada por la propia institución en 2022 como parte de sus mecanismos de integridad y transparencia.

La directiva subrayó que ambos procesos forman parte de los controles regulares de supervisión y mejora continua que caracterizan al ITSE.

Además, insistió en que toda información oficial relacionada con estos procedimientos será divulgada únicamente a través de los canales institucionales, una vez concluyan las auditorías. En ese sentido, pidió prudencia y evitar conclusiones anticipadas.

El presidente de la Junta Directiva del ITSE, Gabriel Diez, informó esta semana que Gómez estará de vacaciones mientras concluyen los procesos de auditoría.