ITSE bajo amenaza: recorte presupuestario pone en riesgo la formación de miles de estudiantes

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Entre los recortes al presupuesto general del Estado para 2026, uno de los más llamativos por su severidad es el aplicado al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). La drástica reducción de sus recursos amenaza con frenar proyectos académicos, limitar la matrícula y afectar directamente a cientos de estudiantes que ven en esta institución una oportunidad real de formación y empleo digno.

La entidad pasará de administrar 69 millones de dólares en 2025 a solo 21.8 millones en 2026, según lo recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que representa una disminución de 47.2 millones, equivalente al 68.4 % de sus recursos.

De hecho, el ministro de Economía, Felipe Chapman, se refirió esta semana al drástico recorte que enfrentan las universidades y centros de formación técnica. “Nos gustaría otorgarles más recursos a las universidades y a institutos como el ITSE, por supuesto que sí”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que las limitaciones presupuestarias responden a compromisos financieros ineludibles, como el pago de la deuda pública, lo que ha obligado a reducir de forma sustancial los recursos asignados a estas entidades educativas.

El impacto

Este año, al ITSE se le destinó 17.8 millones a funcionamiento, pero en 2026 solo contará con 13.8 millones, lo que significa 4 millones menos. En inversión, la reducción es aún más marcada, al pasar de 51.1 millones en 2025 a apenas 7.9 millones para el próximo año, una situación que amenaza con impactar directamente a los más de 5,000 estudiantes de la institución.

Consultado al respecto, se informó a través de la oficina de relaciones públicas de la entidad que esta decisión responde a una confusión sobre su verdadera naturaleza. “El ITSE no es un centro de educación vocacional, sino una institución de educación superior en ciclo corto”, recordaron, amparados en la Ley 71 de 2017, que les otorga autonomía académica bajo el mismo marco legal de las universidades oficiales del país.

Con más de 5,000 estudiantes y un modelo basado en ciencia, tecnología e innovación, el ITSE asegura que su misión es formar profesionales técnicos de alto nivel, con un 80 % de inserción laboral. “Estamos preparando jóvenes para responder a las necesidades del desarrollo del país y abrirles mayores oportunidades de empleabilidad”, recalcan, subrayando su rol como motor de movilidad social y como un referente al que llaman “el 10 de 10 de Panamá”.

La defensa del ITSE tendrá un capítulo crucial el próximo 22 de septiembre, cuando sus autoridades comparezcan en la vista presupuestaria de la Asamblea Nacional. Allí, según anunciaron, presentarán con transparencia sus argumentos y la justificación financiera, en un ejercicio de rendición de cuentas que busca convencer a los diputados de que invertir en el ITSE es apostar por el futuro de Panamá.

La formación

En solo dos o tres años, los estudiantes del ITSE pueden obtener un título técnico de nivel superior con enfoque práctico, lo que les permite incorporarse rápidamente al mercado laboral. La nueva carrera de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves, respaldada por empresas como Copa Airlines, DHL y Grupo Azuero, refleja la estrategia de la institución de formar profesionales alineados con las necesidades del sector productivo.

El ITSE aplica un modelo de formación dual inspirado en Alemania, que combina teoría y práctica en empresas reales. La metodología busca preparar a los jóvenes para los empleos actuales y los que surgirán en un mercado laboral en constante cambio, marcado por la automatización y la innovación tecnológica.

Con más de 800 estudiantes en su Escuela de Innovación Digital, el instituto apuesta por carreras en big data, inteligencia artificial, desarrollo de software y transformación digital. Según un estudio de la CAF, Panamá necesita 6,000 profesionales al año en estas áreas, aunque solo se forman 3,500.

Desde el ITSE señalan que este déficit es una oportunidad estratégica y que “el 40% de nuestras competencias deberán actualizarse en menos de cuatro años”, destacando la creatividad, el pensamiento crítico y la curiosidad como habilidades esenciales para los empleos del futuro, que, según el Foro Económico Mundial, podrían generar 170 millones de nuevos puestos en los próximos cinco años.

La importancia

René Quevedo, especialista en temas laborales, advierte que el recorte presupuestario al ITSE refleja la gravedad de las finanzas públicas del país. Según señaló, la deuda externa panameña ya alcanza los 57,000 millones de dólares, y el servicio de la deuda, proyectado en 3,600 millones para 2026, superará incluso los aportes del Canal, estimados en 3,245 millones.

El especialista subraya que el sistema educativo tradicional ha estado desconectado de la realidad laboral, lo que hace que el ITSE cumpla un rol clave en la formación de jóvenes con conocimientos y habilidades alineadas a las necesidades del sector productivo. “Esta institución no solo capacita, sino que prepara profesionales listos para integrarse al mercado laboral de manera inmediata”, apunta Quevedo.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) respaldan la urgencia de este enfoque: solo uno de cada tres profesionales graduados en universidades tradicionales logra encontrar empleo. En este contexto, la formación técnica de ciclo corto que ofrece el ITSE se presenta como una alternativa eficiente y rápida para mejorar la empleabilidad de los jóvenes panameños y responder a las demandas del mercado laboral.