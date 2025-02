Jaime ‘Jota’ Fernández: ‘Tirar bloques y varillas no es pacífico’

Exclusivo Suscriptores

¿Piensa, como Mulino, que el Suntracs es una mafia?

Sí. Perdieron el norte de lo que es un sindicato. Intentaron matar a 497 unidades so pretexto de un volanteo. Tirar bloques y varillas no es pacífico. Tenían buckets de clavos, tornillos y concreto… listos para atacar. Y el líder los dejó ahí como en Los Juegos del Hambre y se lavó las manos.

¿Por qué taparse la cara, si dicen que no hacen nada malo?

No entiendo eso. Y además, se esconden en ductos por más de 24 horas. El jueves encontramos a tres, uno deshidratado, que tuvimos que atender.

La Policía ha enfrentado ataques similares antes. ¿Se está entrenando mejor?

No actuaban porque los gobiernos no querían confrontaciones y porque estaban en la calle todo el día. Ahora la política es clara: mantener el orden. El miércoles se actuó bajo la ley.

¿Identificaron a los que lanzaban los bloques?

Sí, con fotos y evidencias.

¿Por qué soltaron a tanta gente?

Eran 470 para jueces de paz, y pasamos 77 al Ministerio Público.

Tampoco tenían dónde retenerlos…

No. Tuvimos que improvisar celdas en los estacionamientos bajo techo.

¿Tienen suficientes instrumentos para control de multitudes?

Sí. También podemos pedir apoyo a países vecinos, pero lo ideal es tener nuestro inventario.

Y EU es el principal donante…

Por ahora.

¿Las restricciones de cooperación de EU pueden afectar a Panamá?

No pueden: van a afectar. Es un llamado a ser autosuficientes y administrar mejor los recursos.

Petro tuvo que dejar en tierra 22 helicópteros por falta de apoyo de EU. ¿Panamá podría operar sin ayuda de EU?

Sí.

¿Quién le daría la orden de ingresar a la UP si fuera necesario?

El rector o el Presidente.

¿Son justas las jubilaciones especiales?

Sí. Sin ellas, un policía trabaja 30% más que un ciudadano de oficina, con peores horarios y condiciones. Costaría más pagarles sin ese beneficio.

¿No es mejor respetarles los derechos que compensarlos por el abuso después?

Serían $86 millones más al año, comparado con un salario normal.

¿Por qué acumulan tantas vacaciones?

Mala administración.

¿Por qué hay tantos jefes en proporción a los subalternos?

Mala planificación y administración.

¿En qué se gastaba innecesariamente?

En uniformados no operativos que podían ser operativos.

22 homicidios en 14 días en febrero… ¿por qué?

El 90% vinculado a pandillas y ajustes de cuentas.

¿Y los toques de queda?

El gobernador no lo ha implementado.

Hay 930 investigaciones andando. ¿Cómo funciona la Dirección de Responsabilidad?

El director es un comisionado y el segundo es un abogado que traje de la privada para que esa una unidad que pase de castigar y reprimir a depurar justamente, sin amiguismos ni tapaderas.

¿Cuáles son las faltas más frecuentes?

Abuso de autoridad. Hay unas más graves, como un mayor en la cárcel permitiendo conductas irregulares.

¿Y las armas Frankenstein?

Recibí una denuncia por 241 armas perdidas antes de llegar y luego abrimos otro proceso por 48 más, supuestamente destruidas, pero sin pruebas.

¿Cómo encontró la institución en cuanto a equipo?

Hecha leña. El 60% de la flota no servía. No se compraban desde hace siete años. Y de la que servía, tenía en promedio 300 mil kilómetros. Había 400 autos alquilados, y antes de irse los devolvieron todos. Ya hay 200. Faltan 300, pero deben comprarse, no alquilarse.

¿Y el personal?

Desmotivadísimo, con equipo limitado u obsoleto.

Pero con bastantes jefes…

Sí, lo poco que servía era para ellos. Estamos reduciendo el directorio y fusionando zonas. Eran 20. Hoy hay 18 y vamos a terminar en 12 este año. Con un montón de jubilaciones.

¿Por qué los policías siempre están desmotivados?

No se cumplían los horarios, estaban agotados. No eran escuchados.

¿Cómo va la relación con el Ministerio Público?

Por ahora, bien.

El Sistema Penal acusatorio depende mucho de los tiempos de la DIJ. ¿Qué han hecho para mejorar eso?

Se está capacitando al personal y dotando a la DIJ de más recursos.

Su mayor logro en estos siete meses.

Motivar a las unidades, acompañarlos y poner nuevos líderes en direcciones y zonas.

Si todos dicen que hacen eso, ¿por qué el problema siempre es el mismo?

Estamos administrando mejor los recursos. El delito muta por minuto, y debemos actualizamos.

¿Un ejemplo?

Apretamos Isla Colón y Changuinola, y los delincuentes migraron a Chiriquí, usando buses de Bugaba a la frontera, como migrantes. Antes robaban en casas de noche, ahora en buses.

¿Por qué no ha actualizado el reglamento para permitir homosexuales en la policía?

Por doctrina; cambiarlo requiere un cambio cultural importante.

¿Por qué dejar una vida cómoda por estrés 24/7?

Tengo negocios exitosos en seguros y aviación, con equipos que han seguido mi trabajo. Se presentó este reto, pero la verdad, no lo dimensionaba.

Si lo hubiera sabido, ¿habría aceptado?

Sí, pero quizá en otro momento por mi familia.

¿Se ve durando los 5 años?

Si el presidente me necesita, sí.

Ya habla como ‘tongo’…

Tuve que ponerme el chip, si no, me agarraban de awebao. No mandaba ni en casa, y ahora mira.

¿Qué ha sido más difícil de lo esperado?

Ganarme la confianza de la gente. La cultura policial es muy distinta; en una empresa se consensúa, acá se manda.

¿Lo mejor y lo peor de la vida pública?

Lo peor, las jornadas larguísimas. Lo mejor, la adrenalina.

¿Cómo es tener a Frank Ábrego como jefe?

Duro. Somos viejos amigos y yo nunca había tenido un jefe en mi vida. Es fuerte, sí, pero me está guiando.

¿Edad promedio en la Policía?

32. Es positivo porque hay que equilibrar rangos y que los ascensos sean los necesarios.

¿Por qué alguien se haría policía?

Muchos buscan un salario fijo y estable. Aquí el crecimiento depende de uno, no del jefe.

¿Por qué ‘Dios y Patria’ y no ‘Proteger y servir’?

Es la base doctrinal. “Proteger y servir” es el lema de la policía de Nueva York, y nosotros somos panameños.

¿Y el Estado laico?

Todo en la república menciona “Dios y Patria”.

¿Les cuesta reclutar buenas unidades?

Sí, pero el reclutamiento ha aumentado de 200 a 800 este año, para compensar las jubilaciones, que son más.

¿El Sistema Penal Acusatorio representa o no un avance?

No opino. Yo hago mi trabajo.

¿En qué quedaron los ascensos declarados ilegales por la Corte?

Siguen su curso. Este año haremos más estricto el proceso, incluyendo mejoras en la prueba física. Pero los videos que ves en las redes, la mayoría no son policías, sino inspectores de tránsito.

¿Usted ya hizo la prueba física?

Sí, saqué 96.7. Este año saco 98, vas a ver. Mi primera experiencia como uniformado fue con los lanceros de Colombia. Me dijeron “soldado por un día” y fue un fin de semana infernal: paracaídas, rappel, caminatas nocturnas hasta romper las suelas de los zapatos, dormir en el monte, comer con la mano, usar una camisa de toalla (porque no llevé)… Ser policía no es fácil, se sacan la mugre para estar ahí.

¿Su amigo Félix Fallabella tiene contratos en la Policía?

No.

¿Y en el Ministerio de Seguridad?

Sí.

¿Dónde denunciar un abuso policial si el ciudadano siempre pierde?

Crime Stoppers es una herramienta neutral. No hace falta ir a la subestación.

¿Cuándo puedo no parar en un retén?

Si es solo una persona en un lugar oscuro con un cono, desconfía. Pero estamos trabajando para que todos los puntos sean formales. Hace mes y medio vi uno improvisado en Amador.

¿Cómo castigan a esos policías?

Con amonestaciones, como no salir del cuartel por 24 horas.

¿Se mantendrá el FISCOI, que permite a particulares contratar policías directamente?

Sí, pero debe ser revisado.

¿Eso no permite que la empresa privada secuestre los servicios de la Policía mientras las pandillas se toman el país?

Ninguna empresa puede manejar la seguridad de un concierto, por ejemplo. Se hace en tiempo libre y ayuda, porque son más ojos en la calle.

¿Cuándo piensan capturar a alias Rober?

Se mueve en un entorno complicado: no lo hemos encontrado.

¿Y a Dimitri Flores?

También lo buscamos, y a cinco universitarios con órdenes de captura por los últimos disturbios, que están refugiados en la UP.

¿Qué dice el rector?

No dice…

¿Puede asegurar que si Martinelli sale sin respaldo legal de la embajada lo detendrán?

Sí. Afuera hay dos puntos de control.

¿Para recibir a los visitantes?

Hay un control de visitas.

¿Por qué los policías tienen seguro privado y no van al Seguro como los demás funcionarios?

La atención es lentísima y los necesitamos fuera rápido. Pronto instalaremos el hospital modular.

¿Siguen aceptando graduados de escuelas militares?

Sí, los que enviamos al extranjero. Recientemente se graduaron 69, solo 16 de Panamá.

Los estudios varían. Un soldado no se entrena para tratar con la población, un policía sí…

Coincido. Mandamos gente a escuelas con similitudes, pero debe ser más en Panamá.