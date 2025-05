Jaime Vargas se deslinda de su costosa planilla: ‘los diputados no nombramos a nadie’

En una escena digna de los mejores episodios de La Tremenda Corte, el diputado perredista Jaime Vargas, expresidente de la Asamblea Nacional, optó por una fórmula clásica del político acorralado: lavarse las manos.

Todo esto, mientras una planilla de 82 funcionarios asignados a su despacho que le cuesta a los contribuyentes $164,120 mensuales, según la Contraloría General de la República, le hace sombra.

“Nosotros los diputados no nombramos a nadie. Aquí los funcionarios son de la institución”, como si los contratos que llevan el nombre de su despacho no lo delataran.

Pone en dudas la data

En una entrevista que concedió a Telemetro, Vargas aseguró no solo que no nombra a nadie, sino que además puso en duda la veracidad del informe de la Contraloría. “Yo no sé si eso lo mandó realmente la Contraloría o de dónde sacaron esa información”, afirmó.

Diputado del PRD y expresidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, de pronuncia tras la publicación de las planillas. Según la Contraloría, su gasto mensual en planillas es de $164,120. @TReporta @EcoPanamaTV pic.twitter.com/eK5OS8gBeL — FÉLIX ANTONIO CHÁVEZ (@felixchaveztv) May 5, 2025

‘Son funcionarios de la institución’

Vargas no se quedó ahí. Con su mejor tono de víctima institucional, explicó que “el viernes con mi asistente sacamos más de 45 personas que no son de mi despacho”. Y luego remató: “Esos son funcionarios de la institución. No son funcionarios del diputado. Son adjudicados a mi despacho pero no son funcionarios que yo nombré”.

Es decir, hay 82 personas que trabajan con él, pero dice que solo conoce a una fracción.

‘No hacen bien la tarea’

Vargas, diputado del circuito 5-2 (Cémalo, Pinogana y Santa Fe, Darién) criticó a quienes investigan el tema: “No hacen la tarea bien”, mencionó, mientras señalaba con su dedo índice.

Luego buscó un resquicio temporal para justificar las cifras: “Hay funcionarios que tienen más de 15, 20 o 30 años”.

Matemática selectiva

Cuando le preguntaron por los $164,120 mensuales de su planilla, Vargas intentó relativizarlo: “Yo no he nombrado ni a 37 personas”.

Y aunque en este periodo dice no tener “ni un solo nombramiento o contrato transitorio”, el dinero sigue saliendo del erario, y los nombres están vinculados a su despacho, según documentos oficiales.

La planilla más costosa

La bancada legislativa del Partido Revolucionario Democrático, agrupación política que gobernó el país entre 2019-2024, tiene la planilla más costosa de la Asamblea.

La nómina de los 12 diputados del PRD cuesta $1.2 millones, con 700 funcionarios. Pero, este personal no se distribuye equitativamente. Solo en el despacho del diputado Benicio Robinson, quien además es presidente del PRD, hay 145 personas, lo que implica un gasto de $261,225 al mes.

Robinson es el diputado con el gasto en planilla más elevado. Le siguen sus copartidarios Marcos Castillero, quien aunque emplea a más personas que Robinson (150), cuesta menos ($226,282 al mes).

Mientras que Vargas con sus 82 funcionarios y un gasto de $164,120 mensuales, está en tercer lugar. Le sigue Crispiano Adames con 63 personas nombradas y una planilla de $122,850 por mes.

Además de militar en el PRD, estos cuatro políticos comparten otro rasgo en común: todos presidieron la Asamblea Nacional durante el quinquenio 2019-2024.

La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Anel Flores, publicó el pasado miércoles el listado de las planillas de los diputados. La divulgación se da en medio de una serie de auditorías que buscan identificar a quienes figuran en la nómina legislativa sin cumplir funciones reales: las conocidas botellas.