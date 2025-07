Jairo Salazar sobre la agresión a Betserai Richards: ‘Yo le pido disculpas al país, al país, no a ese señor’

Tras el incidente en el que agredió físicamente al diputado independiente Betserai Richards, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, ofreció una disculpa pública este martes 22 de julio, aunque con matices.

En una declaración grabada en video y difundida en redes sociales, el parlamentario colonense justificó su reacción y señaló que no se disculpa con Richards, sino con el país. “Lo que sucedió… yo le pido disculpas al país, al país, no a ese señor, porque ese señor ha cruzado líneas que nadie, nunca en mi vida, había cruzado en la política”, expresó.

Durante su intervención, Salazar aseguró haber recibido mensajes instándolo a dar explicaciones por el altercado. Afirmó que su conducta no representa su verdadera personalidad y sostuvo que Richards habría provocado la situación con constantes ofensas. “Ese no soy yo, ese no es Jairo Bolota”, insistió.

Según el relato de Salazar, varias diputadas habrían sido víctimas de comentarios ofensivos por parte del legislador independiente, aunque ninguna lo ha confirmado públicamente. “Ese señor es un señor que humilla constantemente a la gente; se cree superior a nosotros”, dijo. Agregó que, por más educación que tenga, como persona del “barrio”, le resultó difícil contenerse ante los insultos.

La defensa

En su defensa, Salazar apeló a códigos culturales y personales. “De donde yo vengo, el decirle ‘tu madre’ a una persona es un símbolo, es un dicho para pelear, no para matarte”, argumentó, en referencia a una supuesta expresión lanzada durante el enfrentamiento. También acusó a Richards de buscar protagonismo en los medios de comunicación: “A ellos les gusta ese jueguito de la televisora y ese show, y yo no estoy para esos shows”.

Salazar negó haber sido el único agresor. Aseguró que también fue víctima de ataques verbales y físicos por parte de Richards, y que solo respondió a una provocación. “Me llevó al límite y respondí como yo sé hacerlo”, dijo. “Me agredió verbal y físicamente, y respondí. Y no pudo, porque la verdad, no pudo pelear conmigo”.

¿Bullying?

En otro momento del mensaje, el diputado dijo sentirse blanco de burlas y de lo que calificó como “bullying político”. Aseguró que no busca justificar su conducta, pero insistió en que fue empujado a reaccionar. “Tan malo lo que hice, porque me dejé llevar… pero él fue quien me agredió”, afirmó.

El parlamentario también anunció que dejará el caso en manos de sus abogados y se desligó de cualquier enfrentamiento mediático. “Yo no voy a entrar en ese dime que te diré y en ese show inmediato que les gusta a ellos”, señaló, en referencia a Richards y su entorno. “Razoné como un ser humano, como el hijo de una madre que me enseñó a defender la humildad”, añadió.