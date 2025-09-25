Janine Prado a SerTv: ‘Son privilegiados con un aumento en el presupuesto de funcionamiento’

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El paso del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SerTv) por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, repitió un escenario en el que otras entidades han estado: recibir menos asignación de presupuesto para inversiones, pero más para funcionamiento de cara al 2026.

Un total de $20.5 millones recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para SerTv, pero en la Comisión de Presupuesto, Dustin Guerra, director del canal del Estado, detalló que solicitaron $24 millones.

Según Guerra, con $20 millones haría falta dinero para comprar derechos de transmisión, y puso como ejemplo que para el torneo de beisbol juvenil y mayor de todos los años, SerTv invierte hasta $150 mil en derechos de transmisión.

Sin embargo, la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, le recordó a Guerra que SerTv forma parte de un grupo de entidades públicas “privilegiadas”, que recibieron aumentos en el renglón presupuestario destinado al funcionamiento.

Mientras en 2025 SerTv recibió $18.2 millones para funcionamiento, en 2026 recibiría $19.1 millones.

Prado pidió explicaciones, además, por gastos de viático a funcionarios de SerTv que rondan los $626 mil, puesto que la entidad pedía que se le destinaran $680 mil. Guerra le explicó que al cubrir eventos noticiosos en todo el país, requieren dicho monto para viáticos.

Canjes sin contrato

Durante la sustentación salió a relucir que, en una auditoría realizada por la firma Nexia Auditores en SerTv, se encontraron varios acuerdos de “canjes publicitarios” únicamente sustentados a través de correo electrónico.

No había contrato, ni documentos que sustentaran los ‘canjes’. Sobre ello Prado pidió la presentación de una denuncia y la tramitación con celeridad del caso. La auditoría data del año 2023.

Según explicó la directora de finanzas de SerTv, Denisse Guillén, no había controles en contabilidad fijados para los ‘canjes’, por lo que los auditores recomendaron su implementación para mejorar la gestión de los procesos.

Baja ejecución y autogestión

La diputada Prado recomendó a SerTv potenciar los ingresos para contribuir a su autogestión, puesto que al momento solo se registran cerca de $400 mil dólares recopilados fuera de los que otorga el Estado en presupuesto.

Con ello, los fondos de autogestión de SerTv alcanzan solamente 2% del total de su presupuesto.

Finalmente, Prado y el diputado Betserai Richards, quien trabajó en SerTv previamente, alertaron sobre la baja ejecución presupuestaria de la entidad hasta agosto de 2025.

SerTv solo ha ejecutado el 15.1% de su presupuesto, y entre las razones que dieron, alegaron que varios actos públicos que emitieron para hacer inversiones no pudieron ser completados y la contención del gasto.

Una entidad con presupuesto total similar, como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), que tiene $21.8 millones, tiene menos dinero destinado a funcionamiento: $13.8 millones; unos $6 millones menos que SerTv.