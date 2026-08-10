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    Seguridad

    Jefe del Comando Sur visita el país en medio de los ejercicios Panamax 2026

    Yasser Yánez García
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    Jefe del Comando Sur visita el país en medio de los ejercicios Panamax 2026
    El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan.

    El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, se encuentra esta semana en Panamá para participar del ejercicio multinacional Panamax 2026.

    De acuerdo con la cuenta de X del Comando Sur, Donovan abordó este lunes 10 de agosto el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG-101), mientras la embarcación realizaba su tránsito por el Canal de Panamá.

    Panamax 2026 reúne aproximadamente a 1,700 participantes de 21 países y contempla entrenamientos en componentes aéreos, marítimos, terrestres y de fuerzas especiales.

    El cierre de Panamax 2026, el 13 de agosto, también estará marcado por una nueva visita del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

    Será la segunda visita de Hegseth al país desde que asumió el cargo. En abril de 2025 estuvo en Panamá para abordar asuntos de seguridad regional y cooperación bilateral con el gobierno panameño. Durante aquella visita se reunió con el presidente José Raúl Mulino y participó en la firma de acuerdos relacionados con la cooperación en materia de seguridad y el Canal de Panamá.

    Yasser Yánez García

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