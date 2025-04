Jhonatan Vega: ‘No me siento cómodo’; ¿su futuro está en Vamos o Moca?

El diputado Jhonatan Vega, miembro de la coalición Vamos, aunque descartó que esté considerando sumarse a otro colectivo político como el Movimiento Otro Camino (Moca), reconoció este miércoles 9 de abril que no se siente cómodo dentro de su bancada.

En entrevista con La Prensa, Vega no ocultó su incomodidad dentro del grupo al que pertenece. “Cómodo no estoy, porque hay fuego amigo”, confesó, sugiriendo que, en ocasiones, siente más presión desde su propio bando que desde los adversarios externos.

También se refirió, con tono crítico, a reuniones internas de Vamos en las que, según dijo, solo son convocados algunos “elegidos”, en alusión a una dinámica de exclusión dentro de la bancada. A pesar de ello, confirmó que participará en una próxima reunión, con la intención de escuchar y mantenerse informado sobre las decisiones del grupo.

La coalición Vamos tiene programada una reunión el jueves 1o de abril, en la que se encontrarán sus 20 diputados, en medio de un escenario de fricciones internas dentro del grupo.

Por su parte, el diputado Betserai Richards, no confirmó ni negó un posible paso hacia una bancada conjunta con Moca, insistió en que su prioridad es trabajar por el país sin sectarismos.

“Tenemos que cumplir la expectativa de los ciudadanos”, afirmó, y añadió que está dispuesto a colaborar con los 70 diputados restantes, sin importar sus líneas políticas.

Richards recordó que llegó al cargo sin el respaldo de partidos o coaliciones, y que su compromiso es con la ciudadanía, no con estructuras partidistas.

Sobre su permanencia en Vamos, Richards fue claro en que la autonomía de pensamiento es un punto no negociable.

Señaló que cualquier intento por sancionar o expulsar a un diputado por pensar distinto sería un error que traiciona el mandato popular.

“Nosotros ganamos como independientes”, recalcó, al tiempo que hizo un llamado a recomponer los puentes rotos dentro de la bancada.

A su juicio, una hoja de ruta clara y el respeto por la diversidad interna son condiciones fundamentales para seguir caminando juntos.

Lombana no cierra puertas

Ricardo Lombana, presidente de Moca, reveló este miércoles que algunos diputados de la coalición Vamos han expresado, de manera informal y a través de conversaciones de pasillo, su interés en formar una bancada conjunta con Moca en la Asamblea Nacional.

Aunque aclaró que no ha sostenido ningún encuentro directo con el grupo de posibles diputados disidentes, indicó al programa Noticias 180 Minutos que ha recibido comentarios a través de los diputados de Moca, quienes le han transmitido rumores sobre fricciones internas en la coalición opositora.

No obstante, Lombana enfatizó que, hasta el momento, no ha habido propuestas formales ni negociaciones abiertas sobre el tema. De hecho, fue enfático en señalar que los conflictos internos de Vamos no son de la incumbencia de su partido. “Las decisiones que toma la coalición Vamos no son problemas de Moca”, sentenció.

También aseguró que su organización no ha tomado la iniciativa de buscar alianzas ni ha entablado diálogo alguno con diputados ajenos a su bancada. Sin embargo, dejó abierta la puerta a evaluar una posible colaboración en caso de que se concrete una ruptura dentro de la coalición rival.

Uno de los incentivos para una eventual alianza parlamentaria es la posibilidad de acceder a una mayor representación en las comisiones legislativas, especialmente en la estratégica Comisión de Presupuestos.

Lombana explicó que actualmente Moca cuenta con tres diputados, y que el mínimo requerido para conformar una bancada es de cuatro.

Esta limitación les impide participar plenamente en espacios clave de decisión dentro del Legislativo.

“Definitivamente sería interesante contar con una bancada más numerosa”, admitió, aludiendo a los beneficios institucionales que conlleva.

No obstante, reiteró que cualquier eventual integración deberá ser evaluada cuidadosamente, y que, por ahora, no existe un proceso concreto para sumar diputados ajenos al Movimiento Otro Camino.