Jimmy Papadimitriu sale de carrera: ‘he decidido no postularme para las elecciones de CD’

Demetrio Jimmy Papadimitriu, exministro de la Presidencia de la República, decidió salirse de la carrera por la presidencia del partido Cambio Democrático (CD).

“He decidido no postularme para las elecciones internas de Cambio Democrático”, dijo en un comunicado publicado este miércoles 11 de septiembre.

El político explicó que cuando decidió correr por ese cargo, siempre “pensé en la unificación de nuestro querido partido en la búsqueda del bienestar del país y de todos los que conformamos las filas del partido”.

“Hoy día, la realidad que estamos viviendo se enmarca en una lucha donde promesas van y promesas vienen y las expectativas de nuestros convencionales se están moviendo en un mar de incertidumbre. Esta situación la entendemos porque por 10 años los miembros del CD han caminado sin recibir nada a cambio para ellos, ni su familia”, dijo.

Desafortunadamente hoy en día, añadió Papadimitriu, la elección del CD se ha convertido en un “bazar persa”.

“Y yo no voy a jugar con las necesidades de los convencionales, ni de su familia. No tengo ni puestos de trabajo, ni nombramientos que dar y no me voy a poner a decirle mentiras a miembros del partido que tienen una necesidad real. Darle falsas esperanzas a una familia es una irresponsabilidad y siempre me he caracterizado por decir la verdad”, sostuvo

“No voy a apoyar ni a respaldar a ningún otro candidato. Espero que todo lo que le están prometiendo a los convencionales se los cumplan antes del 27 de octubre, porque después de las elecciones, no los volverán a ver”, aseguró.

De esta forma, Papadimitriu le despeja el camino al exministro Roberto Henríquez, quien también ha manifestado su intención de buscar la presidencia de CD.

Desde este miércoles 11 al 13 de septiembre es el periodo de postulaciones para los diferentes cargos de la junta directiva del partido.

Los convencionales de CD irán a las urnas el 27 de octubre para escoger la nueva directiva para el periodo 2024-2029.

Hasta la fecha, el número de personas que integran la convención es de 1,958. Sin embargo, ese padrón electoral debe depurarse en este mes de septiembre. La votación, no obstante, sería cargo por cargo.