Jorge Herrera inscribe su candidatura a la presidencia del Partido Panameñista al cierra de la jornada de postulaciones

El cierre del periodo de postulaciones del Partido Panameñista este miércoles 15 de octubre terminó en ambiente de mitin político.

Gritos, consignas, aplausos, murga y viejas tensiones se mezclaron en la sede del colectivo en avenida Perú, Calidonia, donde Jorge Herrera, diputado, alcalde de Aguadulce y actual presidente de la Asamblea Nacional, formalizó su candidatura a la presidencia del partido, horas después de que Carlos Raúl Piad hiciera lo propio.

“¡Jorge, amigo, el pueblo está contigo!”, coreaban sus simpatizantes entre banderas amarillas, morado y rojo, mientras Herrera, con los brazos en alto y haciendo la señal de la V, avanzaba hacia el salón principal acompañado de figuras del panameñismo, entre ellas la representante del corregimiento de Las Cumbres, Zaidy Quintero.

“¡Que viva Jorge!”, se escuchaba una y otra vez entre los vítores, hasta que el propio Herrera tomó la palabra para lanzar un mensaje con tono de fe y desafío político: “Arriba hay un Dios, el único que me puede bajar, y ahorita mismo Dios está con nosotros”.

La frase fue su respuesta directa ante las preguntas de los periodistas que le mencionaron que sectores le han sugerido que deponga sus aspiraciones para buscar una candidatura de consenso dentro del partido. Pero Herrera dejó claro que no piensa ceder terreno.

Su postulación llegó apenas unas horas después de que Carlos Raúl Piad, exgerente de la Caja de Ahorros y político cercano a Mireya Moscoso (1999-2004), también inscribiera su candidatura prometiendo “reformar los estatutos” y “rescatar la identidad del panameñismo”.

Piad además lanzó duras críticas a la dirigencia actual encabezada por José Blandón, recordando las dos derrotas consecutivas del partido en 2019 y 2024.

El duelo entre Herrera y Piad marca así el inicio de una lucha abierta por el control del Panameñismo, un colectivo que llega dividido y golpeado tras dos comicios generales sin protagonismo.

La renovación de la cúpula panameñista se definirá el 23 de noviembre, durante una Convención Nacional Extraordinaria.