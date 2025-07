Jorge Herrera: ‘Le gané al statu quo sin un centavo’

Exclusivo Suscriptores

¿Cuántos funcionarios tiene la Asamblea?

Extraoficialmente, 4 mil.

¿Por qué extraoficialmente?

Estamos revisando cuántos hay. En teoría eliminaron la 172, pero esa partida la tienen todos los ministerios, y a la Asamblea es a la que le pegan duro por eso.

¿Y sin la 172 bajó la planilla?

Se mantuvo.

¿Cuántos funcionarios habrá en diciembre?

500 menos, de los que andan al garete por ahí. Esta semana empezarán las desvinculaciones. Ya cambiamos las direcciones.

¿Por panameñistas…?

En dos. Ricky Domínguez en Administración y Finanzas, y Marielus de Sucre en Recursos Humanos.

¿La esposa de su amigo Martín Sucre?

Sí, pero es profesional.

¿Y Luis Eduardo Quirós?

Sí, está de asesor en comunicación.

¿Y Beby Valderrama?

No. Ni infiltrado ni en nombre de otro.

¿Y el exalcalde Magín Moreno, que se la pasa en Dolega haciendo clientelismo?

Yo no lo veo así. Él me ve los temas de los gobiernos locales.

¿Mantendrá en Comunicación al yerno de José Muñoz, esposo de la ministra de Trabajo?

Él se va a quedar ahí. Yo no vengo a decapitar gente.

¿Popi es el copresidente de la Asamblea?

No, es un diputado más.

¿Cómo piensa bajar la planilla pidiendo unidad?

Tratando de no vincular un tema con el otro.

¿Cómo, si son el mismo tema?

Me da alergia el chantaje. Habrá que buscar el equilibrio.

¿Equilibrio al chantaje?

Si trabajan, no habrá problemas.

¿Usted va a bajar el presupuesto o no?

Es cónsono con la realidad de la Asamblea.

O sea, no lo va a bajar…

Para el mantenimiento, por ejemplo, no alcanza. El día que entré se cayó una losa, y ahora no se puede caminar por la planta baja. Más todas las filtraciones: se cae por pedazos ese techo. El presupuesto paga esas cosas también.

¿Por qué la semana pasada habló con la bancada PRD de todo menos de la planilla?

Lo mencioné, todo el mundo se quedó callado y cambiamos el tema.

¿En cuánto tiempo depurará la planilla de los expresidentes?

Espero que en menos de15 días.

Dana Castañeda tiene la tercera planilla más grande, y no fue diputada en el periodo pasado? ¿Ella era la diputada 72?

Eso dicen, sí.

Son $20 mil por mes por diputado. ¿Por qué usted usa $35 mil?

Es que, aparte de los que nombramos, la Asamblea nos asigna otros.

¿Dónde va la plata de los que no usan los $20 mil completos?

Es a discreción del presidente. Ya veré en qué gastarlo.

¿Usted prometió, de ganar, subir esa planilla a $50 mil?

Bochinches. Le gané al statu quo sin un centavo.

¿Usted pensó que ganaría?

Yo estaba preparado para perder con las botas puestas.

¿El 1 de julio hubo amenazas u ofrecimientos?

A mí no… Al resto, nunca me dijeron qué les daban: si partidas, nombramientos o qué.

¿Quién es el empresario que Bolo Flores dijo que buscó votos para usted?

Yo soy amigo de muchos empresarios que comparten mi visión de Aguadulce. Pero solo tuve a uno detrás de mí: Dios.

¿Y su relación con Sonta?

Es como con los demás empresarios. Como con los Del Valle, del ingenio Ofelina y otros. Sonta cree en Aguadulce. Ha generado empleomanía.

Pero para que diga eso el contralor es por algo, ¿no?

Hay gente que se crea películas en su cabeza. Aquí a la gente buena que quiere invertir le inventan cosas.

¿Y cuál es la participación de Sonta en el puerto de Aguadulce?

No sé, pero yo lo promuevo porque es lo que quiere el pueblo. El problema es que hay intereses que frenan el proyecto. Ahora el Ejecutivo debe nombrar al administrador.

¿Ya no lo nombraron y lo desnombraron en la comisión?

Sí. Así es. No sé los motivos.

¿No averiguó, habiéndolo usted recomendado?

Exacto.

Hasta el 30 de junio, a Mulino no le molestaba que usted o Manuel Cohen presidieran la Asamblea. ¿Qué cambió de la noche del 30 a la mañana del 1? ¿Supo de Sonta?

No sé, pero yo me mantuve en mi candidatura.

¿Lo llamaron de Presidencia el 1 a decirle que corriera como vice de Dana?

No. Yo hasta apagué el celular por si me llamaban.

¿Quién votó en su contra a pesar de haberle manifestado apoyo?

Manuel Cohen y Osman Gómez.

Entre 2019 y 2024, usted recibió el 60% de los fondos de descentralización paralela en su provincia, más que cualquier otro opositor o alcalde. ¿Cómo explica esos $2.7 millones?

Sí, pero no eran de la descentralización paralela, sino del gobierno central.

¿Entonces por qué no todos lo recibieron por igual?

Bueno, yo no controlaba eso… eso era discrecional. Yo lo pedí porque oí que a otros les daban. El que no persevera no alcanza.

¿Y, como agradecimiento, para la elección de 2024 usted pidió que la alianza del panameñismo fuera con el PRD y no con Roux?

No… ¿se habrá confundido de persona?

¿Cómo está Bernardino, su suplente de la legislatura anterior, que votaba con el PRD en temas clave (como el contrato minero), y que fue sometido a un proceso de expulsión del panameñismo?

Cada uno en su esquina.

¿Qué va a pasar con el partido?

Espero que se renueve. Nunca dimensioné el oxígeno que el partido recibió con mi elección. Salió de las piedras, resucitó.

Su lectura de Blandón.

Hasta en política hay que tener suerte.

Si caminó tanto el país, ¿cómo le fue así?

Se perdió la química con el pueblo. Ahora, que la democracia fluya y el que quiera corra.

Usted quiere. ¿Eso no es mucha gula? ¿O ya está acostumbrado a eso?

Yo quiero hacer un trabajo por el país. No es mi prioridad, pero lo intentaré con la bendición de Dios.

¿Él no lo ayudó a conseguir los votos para el 1 de julio?

No, para nada.

¿Usted se quedó con el grupo que lideraba Mario Etchelecu?

Sí, pero no vinculé nada del partido a la elección.

Usted se vio con Carlos Raúl Piad en la celebración del 4 de julio. ¿Quedaron en que él correría ahora y luego usted en la elección grande?

Solo conversamos felicitándome y eso.

¿Cuántos nombramientos tiene en el gobierno actual?

Pocos.

¿Su cercanía con Bolota viene de la descentralización paralela?

Somos amigos desde hace 10 o 12 años. Éramos representantes a la vez.

¿Y con su vice, Eliecer Castrejón, otro usuario de la descentralización paralela?

Esa amistad también lleva años. Venimos del mismo sistema.

¿Por qué todos los diputados tienen Prado o similares?

Cierto. Son como los carros en que van los funcionarios…

Su relación con Varela, de 1 a 5.

Amigos ayer, hoy y mañana. Pero él no toma mis decisiones políticas.

¿Ya se le pasó la rabieta por su voto contra la ley de amnistía?

No supe que se molestó por eso…

¿Cuánto llevan sin hablar?

Como 3 meses. Solo me felicitó y ya.

¿Varela llamó o no a diputados para pedirles el voto para usted?

A nadie.

Usted era uno de sus consentidos: estadios, nombramientos, obras… ¿Y su exesposa no era la jefa de recursos humanos del Seguro?

Sí.

Varios diputados de Vamos lo apoyaron con la condición de revisar el memorando con EU. ¿Después de la visita del embajador a su despacho, eso sigue en pie?

Fue una visita cordial. No pedimos nada de eso. Eso le corresponde al Ejecutivo.

¿Qué diferencia marcará en la elección de dos magistrados este año?

Habrá que ver qué llega.

También deben elegir al Defensor. ¿Le Blanc busca reelegirse?

Tengo entendido que sí.

A la Asamblea también le toca asignar al reemplazo de Juncá…

También. Él no ha dicho si se quiere reelegir o no. Pero ha hecho un buen trabajo.

¿Por qué Benicio, Pineda y Dana tienen oficinas VIP fuera del edificio donde están los demás, y con entrada y seguridad exclusiva?

Vamos a hacer un recorrido porque sí, ellos tienen, pero seguramente otros también.

¿Y por qué no se las ha quitado?

No ha habido oportunidad.

¿El negocio del mantenimiento de aires acondicionados es del PRD Víctor Castillo?

Desconozco.

¿La cafetería de la Asamblea es del diputado panameñista Edwin Vergara?

No sé.

¿Quién se va a quedar con Presupuesto?

CD.

Credenciales.

Vamos.

Gobierno.

Vamos.

Relaciones exteriores.

seguimos.

Asuntos municipales.

Igual que Asuntos agropecuarios, Asuntos indígenas; Mujer, niñez y familia, se dejaron para negociar.

Comercio.

Seguimos.

Salud.

Panameñismo.

Educación.

Seguimos.

Transporte.

Panameñismo.

Infraestructura y asuntos del Canal.

Vamos.

Población.

Vamos.

Economía.

Vamos.

La demanda de Bolota contra la formación de Seguimos es contra el representante legal de la Asamblea. Es decir, usted. ¿Qué responde?

Bueno, que la Corte decida. Yo actué en Derecho y con precedentes.

Como presidente de la Asamblea, ¿no le da vergüenza tener una calificación de 3.3 en Espacio Cívico, una de las más bajas?

Yo no sé, yo hago mi trabajo.

¿Cómo se justifica que el municipio de Aguadulce —cuando usted era alcalde— recibiera $150 mil para su fiesta de fundación? ¿Los demás distritos no tienen fundación o esa es otra paralela?

Si el dinero se usa para lo que se debe, ¿dónde está el problema? Paralela no es.

¿Entonces por qué no todos lo reciben?

El que lo solicita lo consigue…

¿Usted recomienda a todo el mundo, como Camacho?

Sí, a quien me lo pida, pero yo no decido si los nombran o no.

Usted atiende a cientos de personas los fines de semana. ¿De dónde sale lo que les regala?

No regalo. Solo regalo mi voz de esperanza.

¿De dónde sale su próspera esperanza?

Trato de compensar en temas de educación y salud con parte de mi salario.

Ha sido tres veces representante, tres veces alcalde y una vez diputado, siempre corriendo a varios cargos a la vez… ¿Por qué la gula?

Estrategia política. Si yo no corría, se dificultaba los votos en el Consejo. Pero a diferencia de otros, yo no cobro parte del salario de los que quedan en mi lugar.

¿Apoyará en las reformas electorales la prohibición de correr a más de un cargo?

Si corro en la próxima, será a un solo puesto. Voy pa’ 53, ando en esto desde los 20. No quiero estar en esto ya.

¿Qué ha hecho usted a nivel privado?

Siempre me he dedicado a la política. No vivo de la política, pero sí para la política.

¿Y de qué vive, si solo ha sido funcionario?

Bueno, pero no tengo lujos, testaferros ni plata en Andorra.