Panamá, 23 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LEGISLATIVO

    Jorge Herrera mantiene viva su apuesta por la reelección en la Asamblea

    Herrera tendría como principal contendora a Shirley Castañedas, la aspirante impulsada por el oficialista partido Realizando Metas (RM).

    José González Pinilla
    Jorge Herrera mantiene viva su apuesta por la reelección en la Asamblea
    Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

    Las negociaciones, los cálculos políticos y la búsqueda de alianzas entre las distintas bancadas se intensifican a pocos días del 1 de julio, fecha en la que se elegirá la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

    En ese escenario, la bancada panameñista se reunió la tarde de este lunes para evaluar la candidatura del actual presidente del Legislativo, Jorge Herrera, quien aspira a mantenerse al frente de la Asamblea por un nuevo período.

    Tras el encuentro, los diputados panameñistas acordaron mantener vigente la postulación de Herrera.

    El diputado José Luis Varela confirmó que Herrera continúa en la contienda, mientras que Francisco Brea aseguró que los ocho integrantes de la bancada panameñista le reiteraron su respaldo.

    De concretarse su candidatura, Herrera tendría como principal contendora a Shirley Castañedas, la aspirante impulsada por el oficialista partido Realizando Metas (RM). Hasta el momento, Castañedas contaría con los 15 votos de su bancada, además del respaldo de los 12 diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dos de Cambio Democrático (CD), dos de la bancada mixta y al menos un diputado independiente.

    Sin embargo, el panorama aún no está definido. La bancada del PRD, dirigida por Benicio Robinson, no ha anunciado oficialmente si presentará una candidatura propia o si respaldará la aspiración de Castañedas.

    Desde las filas perredistas se limitan a señalar que las conversaciones continúan, en medio de intensas negociaciones.

    Mientras que la bancada Vamos, ahora con 15 diputados sigue analizando si apoyaría nuevamente a Herrera o irá con candidato propio .

    José González Pinilla

    Editor

    Última Hora

    • 15:32 En vivo: Panamá busca consolidarse como centro regional de inversión Leer más
    • 15:26 Estados Unidos sanciona a entidades vinculadas a Gaesa y a una familiar de los Castro Leer más
    • 15:05 Aumenta la preocupación por la democracia en América Latina Leer más
    • 14:13 Jorge Herrera mantiene viva su apuesta por la reelección en la Asamblea Leer más
    • 14:05 Brasil se juega el liderato ante Escocia sin Raphinha y con un ojo en Marruecos Leer más
    • 14:00 Cuando la diplomacia entra a la cancha Leer más
    • 14:00 Cobre Panamá espera decisión del Gobierno sobre el futuro de la mina tras auditoría de SGS Leer más
    • 13:32 Conversatorio sobre la ELA: más allá del diagnóstico  Leer más
    • 13:32 El petróleo de Texas baja hasta 73.63 dólares tras la suspensión de sanciones a Irán Leer más
    • 13:23 Cuatro grandes cambios en Reino Unido 10 años después del referendo sobre su salida de la Unión Europea Leer más