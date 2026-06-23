Jorge Herrera mantiene viva su apuesta por la reelección en la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Herrera tendría como principal contendora a Shirley Castañedas, la aspirante impulsada por el oficialista partido Realizando Metas (RM).

Las negociaciones, los cálculos políticos y la búsqueda de alianzas entre las distintas bancadas se intensifican a pocos días del 1 de julio, fecha en la que se elegirá la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

En ese escenario, la bancada panameñista se reunió la tarde de este lunes para evaluar la candidatura del actual presidente del Legislativo, Jorge Herrera, quien aspira a mantenerse al frente de la Asamblea por un nuevo período.

Tras el encuentro, los diputados panameñistas acordaron mantener vigente la postulación de Herrera.

El diputado José Luis Varela confirmó que Herrera continúa en la contienda, mientras que Francisco Brea aseguró que los ocho integrantes de la bancada panameñista le reiteraron su respaldo.

De concretarse su candidatura, Herrera tendría como principal contendora a Shirley Castañedas, la aspirante impulsada por el oficialista partido Realizando Metas (RM). Hasta el momento, Castañedas contaría con los 15 votos de su bancada, además del respaldo de los 12 diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dos de Cambio Democrático (CD), dos de la bancada mixta y al menos un diputado independiente.

Sin embargo, el panorama aún no está definido. La bancada del PRD, dirigida por Benicio Robinson, no ha anunciado oficialmente si presentará una candidatura propia o si respaldará la aspiración de Castañedas.

Desde las filas perredistas se limitan a señalar que las conversaciones continúan, en medio de intensas negociaciones.

Mientras que la bancada Vamos, ahora con 15 diputados sigue analizando si apoyaría nuevamente a Herrera o irá con candidato propio .