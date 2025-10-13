Panamá, 13 de octubre del 2025

    Presidente de la Asamblea

    Henry Cárdenas P.
    Jorge Herrera se postulará para presidir el Partido Panameñista
    Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. LP/Alexander Arosemena

    Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional, anunció este fin de semana que se postulará para presidir el Partido Panameñista.

    ‘Mi único sombrero es el del Panameñista’: Carlos Raúl Piad calienta la contienda por la presidencia del partido

    “Este partido no viene a improvisar; este partido viene a hacer un trabajo y a reestructurarse desde las bases, para ser una propuesta elegible para el 2029, con hombres decentes, con principios y valores, que quieren llevar al país hacia adelante”, afirmó Herrera tras el encuentro con copartidarios en la provincia de Coclé.

    El periodo de postulaciones para renovar la directiva del colectivo político empezó el pasado sábado 11 y cierra este miércoles 15 de octubre.

    “Voy a aceptar el reto de asumir la presidencia del Partido Panameñista y nos vamos a postular el martes”, afirmó Herrera, quien es aliado político del actual presidente del colectivo, José Isabel Blandón.

    Precisamente, Blandón ya había anunciado que no buscará la reelección.

    El próximo 23 de noviembre, el panameñismo llevará a cabo una Convención Nacional Extraordinaria para renovar su cúpula.

    Además de Herrera, otro que aparentemente estaría presentando su candidatura para presidir el Partido Panameñista Carlos Raúl Piad, quien fue gerente general de la Caja de Ahorros en la administración de Mireya Moscoso (1999-2004).

    Henry Cárdenas P.

