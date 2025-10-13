Jorge Herrera se postulará para presidir el Partido Panameñista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional, anunció este fin de semana que se postulará para presidir el Partido Panameñista.

“Este partido no viene a improvisar; este partido viene a hacer un trabajo y a reestructurarse desde las bases, para ser una propuesta elegible para el 2029, con hombres decentes, con principios y valores, que quieren llevar al país hacia adelante”, afirmó Herrera tras el encuentro con copartidarios en la provincia de Coclé.

El periodo de postulaciones para renovar la directiva del colectivo político empezó el pasado sábado 11 y cierra este miércoles 15 de octubre.

“Voy a aceptar el reto de asumir la presidencia del Partido Panameñista y nos vamos a postular el martes”, afirmó Herrera, quien es aliado político del actual presidente del colectivo, José Isabel Blandón.

Precisamente, Blandón ya había anunciado que no buscará la reelección.

El próximo 23 de noviembre, el panameñismo llevará a cabo una Convención Nacional Extraordinaria para renovar su cúpula.

Además de Herrera, otro que aparentemente estaría presentando su candidatura para presidir el Partido Panameñista Carlos Raúl Piad, quien fue gerente general de la Caja de Ahorros en la administración de Mireya Moscoso (1999-2004).