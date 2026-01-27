José Gabriel Carrizo dice que regresará a Panamá; viajó a Guatemala para juramentarse ante el Parlacen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo, confirmó a través de un video en sus redes sociales este lunes 26 de enero que se encuentra fuera del país desde el pasado 17 de enero y aseguró que regresará a Panamá “lo antes posible”, luego de conocer la orden de aprehensión emitida en su contra por la Fiscalía Anticorrupción.

Carrizo señaló que se enteró ese mismo día de la orden de aprehensión y conducción en su contra, y reiteró su disposición a enfrentar la justicia panameña. “Al pueblo panameño, le reitero mi compromiso de dar la cara a la justicia”, expresó.

El exvicepresidente explicó que su salida del país se produjo con anterioridad a la medida judicial y que obedece a razones personales. Indicó, además, que este martes 27 de enero estaba prevista su juramentación como exvicepresidente de la República ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), un derecho que —dijo— le corresponde ejercer, aunque advirtió que evaluará si asiste o no ante la situación legal que enfrenta.

Carrizo rechazó las acusaciones por presunto enriquecimiento injustificado y afirmó que el pasado 15 de enero presentó ante la Contraloría General de la República una auditoría forense que, según sostuvo, demuestra que no se ha enriquecido ilícitamente ni ha recibido fondos de empresas contratistas o subcontratistas del Estado. También señaló que su patrimonio proviene de recursos familiares anteriores a su llegada al Ejecutivo en 2019.

En sus declaraciones, aseguró que mantiene tres procesos abiertos en el Ministerio Público por la misma causa desde hace más de un año y afirmó que las autoridades conocen el origen de los fondos investigados. Además denunció presuntas irregularidades durante el proceso, incluyendo el secuestro de bienes que —según indicó— no le pertenecen y supuestas amenazas a familiares durante auditorías realizadas por la Contraloría.

Carrizo calificó el proceso como una “persecución política” y alegó violaciones al debido proceso. No obstante, reiteró que no busca impunidad ni inmunidad y que regresará al país para enfrentar la investigación. “Voy a gestionar y voy a regresar a Panamá lo antes posible para demostrar mi inocencia”, afirmó.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene vigente la orden de aprehensión dentro de una investigación relacionada con presunto enriquecimiento injustificado.

El 22 de octubre pasado, la Contraloría, a cargo de Anel Flores, ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente, por una cuantía que ascendería hasta $1.3 millones.