Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, no habría podido justificar $1.9 millones. Por eso, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público ordenó su aprehensión apenas pisó el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a su regreso de Guatemala. Se le investiga por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

La cifra fue compartida por Víctor Orobio, uno de sus abogados defensores. Orobio inicialmente había mencionado que era alrededor de $3 millones, pero en horas de la tarde, en conversación con este medio, confirmó que se trataba de $1.9 millones. En ese momento, la fiscalía ya le había dado acceso al expediente.

José Gabriel Carrizo regresó este martes a Panamá.

Esposado

Carrizo, el hombre que en el periodo presidencial 2024-2029 mandaba en Panamá, llegó a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) con las manos esposadas. Vestía una camisa azul celeste de estilo deportivo. Lo custodiaban varios agentes de la Policía Judicial. Pasaría la noche de este martes 27 de enero en una de las celdas de la entidad.

El miércoles 28 de enero irá a una audiencia de garantías, donde un juez de control legalizará su aprehensión, se le imputarán cargos y se decidirán las medidas cautelares que enfrentará mientras avanza la investigación.

Orobio insiste en que su cliente es una persona que salió del país recientemente, regresó y no representa un riesgo para la investigación. El discurso es similar al que ha expresado el propio Carrizo, quien ha señalado que se trata de una “persecución política”.

‘Aquí estoy’

“Aquí estoy […] Preferí venir a Panamá con la frente en alto”, dijo Carrizo en sus primeras declaraciones a los periodistas que lo esperaban en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen. “Soy inocente”, gritó frente a las cámaras de los equipos periodísticos que cubrían la noticia.

En la terminal aérea estaban familiares y algunos de sus copartidarios del Partido Revolucionario Democrático (PRD). En las elecciones de mayo de 2024, el exvicepresidente fue el candidato de esta agrupación política a la Presidencia de la República.

Exvicepresidente José Gabriel Carrizo llega a Panamá y dice ser inocente. LP Isaac Ortega

Balbina Herrera, secretaria electa de este colectivo, estaba en primera fila. Ella apeló al debido proceso. No fue la única perredista que se pronunció. El diputado Benicio Robinson, presidente de este partido, publicó un mensaje en la red social en el que, al igual que Herrera, exigió el debido proceso.

“Todos los compañeros que hoy enfrentan investigaciones están en Panamá, dando la cara y ejerciendo su derecho a la defensa. Como partido hemos sido claros desde el inicio: no nos oponemos a las investigaciones, pero exigimos debido proceso, presunción de inocencia y respeto a la dignidad humana. Rechazamos que la justicia se convierta en un espectáculo, así como los juicios mediáticos y las condenas anticipadas promovidas desde redes sociales, actores políticos o algunos medios. Las responsabilidades las deciden los tribunales, no las redes”, escribió.

No pudo juramentarse en el Parlacen

Carrizo estaba en Guatemala, país centroamericano donde está la sede del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pretendía juramentarse como diputado de este foro regional, pues tiene derecho a una silla por su condición de exvicepresidente de la República.

El dijo que optó por no atender su juramentación como parlamentario y prefirió venir a Panamá, un día después de que se conociera que la fiscal anticorrupción solicitó su aprehensión con fines de conducción.

Sin embargo, Karla Gutiérrez, presidenta del Parlacen, contó en el programa radial de Álvaro Alvarado que el tema no estaba en la agenda del organismo. La que sí logró juramentarse como diputada del Parlacen fue Xiomara Castro de Zelaya, expresidente de Honduras.

Pero mientras el episodio perdía fuerza en el ámbito político regional, en Panamá la maquinaria institucional ya se había puesto en marcha.

Antes de que la fiscal anticorrupción, Adela Cedeño, solicitara el 26 de enero de 2026 la aprehensión y conducción de Carrizo, el contralor Anel Flores ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente.