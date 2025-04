José Isabel Blandón: ‘La estrategia con Estados Unidos está basada en el miedo’

Exclusivo Suscriptores

¿Está orgulloso del rol de su bancada en la Asamblea?

Ni orgulloso ni decepcionado. Podrían hacerlo mejor, pero han tenido sus buenos momentos.

¿Por cuántos diputados panameñistas metería la mano en el fuego?

No meto la mano en el fuego por nadie. Me llevo con todos, pero con quien más comunicación tengo es con Panchito Brea.

¿Y con Popi?

Ya le sé sus mañas. Aunque tenemos diferencias, siempre se puede conversar.

Su opinión del convivio para quienes apoyaron la ley del Seguro.

Estuvo mal porque se concibió como una reunión privada y exclusiva, y los encuentros entre órganos del Estado deben ser siempre públicos y formales.

Su lectura de lo que pasa en Vamos.

Es natural que haya diferencias, pero igual es lamentable. Esas peleas defraudan a los votantes.

El mejor diputado de Vamos.

No podemos esperar que todos sean la divina pomada. Tanto como el mejor, no me atrevo a decirlo. Pero sí coincido mucho con Bloise en el interés por la educación. Si eso no mejora, el país no tiene futuro.

¿Hay o no línea en Vamos?

Es evidente. Muchos le deben su puesto a Juan Diego, pero él debe aceptar que no es parte de la bancada y respetar el debate y que no siempre se hará lo que él quiere.

¿El panameñismo es oposición, gobierno o lo que convenga?

Vamos está viviendo hoy lo que viven todos los partidos. La bancada es autónoma y es difícil tirar línea. El panameñismo tradicional asumía su rol en oposición. Pero en los dos últimos gobiernos mucha gente no sabe qué somos. Esa es una autocrítica.

¿Vamos debe convertirse en partido o ya lo es?

Todo grupo que se organice con el fin de llegar al poder es un partido, aunque no se quiera reconocer como tal.

Su opinión de la reunión de Popi y Camacho por la ley de amnistía.

Son viejos amigos y sospecho que se reúnen mucho más de lo que la gente cree.

Tres diputados que lo han sorprendido para bien. Y tres para mal.

Para bien, Panchito Brea, Cobas, Janine Prado y, pese a su estilo, Buchanan. Y más que malos, sorprende la cantidad de diputados que han pasado desapercibidos. Esta es la Asamblea con más diputados que ni los nombres recuerdo.

Amnistía. ¿Murió o va cuando nos volvamos a distraer?

Creo que murió por la oposición ciudadana y porque no tiene el aval del gobierno.

¿Mulino negocia con los diputados?

Todo Presidente negocia con los diputados y tiene su matraqueador. Ahora, por lo que veo, es Ventura Vega.

¿Qué tiene Mulino a su favor?

Que es el Presidente. Todo lo demás está en su contra, incluyendo su propio carácter.

¿Y la convención del partido, cuándo?

Está estancada por una impugnación de quienes con necedad priorizaron lo político sobre lo legal. Debió ser en marzo, y ahora no será antes de agosto.

Dicen que usted no ha querido convocarlo…

Lo he convocado varias veces, pero muchos exigen reuniones y luego no van. Ahora solo quieren hacerlo por Zoom. Ha faltado quórum en temas como el Seguro y Trump. Tienen terror de perder la visa o enfrentarse al gobierno.

¿Quiénes? ¿Etchelecu y Carles?

Paso.

¿Cómo anda su pasiero Elías Vigil?

Pasieros nunca fuimos. Copartidarios, hasta donde sé lo seguimos siendo. Tenemos rato sin hablar.

¿Cuánta influencia tienen los Varela hoy en el partido?

Popi obvio, como diputado y presidente provincial de Herrera. Juan no deja de ser un expresidente del partido y del país, pero debe reconocer que toca pasar la batuta.

¿Es Varela una víctima, como hace ver?

Victimizarse es la peor defensa. La gente está cansada de ese discurso. Lo correcto es defenderse con la verdad.

De 1 a 10, ¿qué calificación le pone a Mulino?

6. Ha tratado temas difíciles, pero descalificando a sus críticos. Yo lo habría hecho mejor, con más experiencia y menos choques.

Su acto más plausible, y el más deplorable.

Designó un gabinete poco partidista, enfrenta temas difíciles y da la cara, pero desprecia a sus críticos y no tolera la disidencia.

¿En qué lo está haciendo Mayer mejor que usted?

Es un comunicador mucho mejor que yo. Aunque nosotros hicimos más, él ha sabido comunicarlo mejor.

¿Y peor?

Demasiado personalismo. Se enfoca en su imagen y en lo visual para ganar likes, no en fortalecer la alcaldía con visión.

¿Hoy pesa más la taquilla o el trabajo?

La taquilla.

¿Ve más para presidenciable a Juan Diego o a Mayer?

Juan Diego tiene más contenido. Falta ver la capacidad de ejecución.

El mejor ministro, y uno del que esperaba más.

El que veo más activo y centrado es Moltó. Esperaba más de Chapman. Es buen técnico, pero le falta manejo político. Lo del presupuesto fue terrible.

Su lectura de Javier Martínez-Acha.

Empezó bien, pero con lo de Trump lo veo incómodo.

De Lucy Molinar.

Tiene buenas intenciones, pero sigue con el mismo librito de hace 11 años. El contexto cambió y debe escuchar otras opiniones.

¿Panamá ha mostrado miedo o estrategia ante Trump?

La estrategia está basada en el miedo.

¿Con lo de “first and free” no violamos el Tratado de Neutralidad?

100%. La neutralidad exige trato equitativo. Eso abre la puerta a que otros países exijan lo mismo. Además, ahora Estados Unidos cobra por algo que donaba. ¿Qué ganamos nosotros ahí?

Fuerzas militares: ¿bases disfrazadas?

Llamarlo base, escuela o centro no cambia que su presencia prolongada viola el tratado, que prohíbe fuerzas militares extranjeras. Si entran, será difícil sacarlos.

¿Cómo evalúa el rol del embajador en Estados Unidos, su copartidario José Miguel Alemán?

Conociéndolo, debe estar lamentando haber aceptado el puesto.

¿Qué diferencia a Hegseth de Rubio?

Rubio es mucho más político e inteligente. No veo a Rubio enviando mensajes de seguridad nacional por Signal.

Dos comunicados, dos idiomas, dos versiones. Su lectura.

El gobierno no ha comprendido que Trump no respeta ni su propia Constitución, mucho menos un memorándum. Para él, lo que cree es lo que vale.

¿Cómo hubiera manejado el tema con Martinelli?

Sin salvoconductos. Está condenado por corrupción y no merece facilidades para evadir la justicia. Y yo creo que eso de no recibirlo fue coreografiado. Una burla total.

Martinelli habla de una reconciliación nacional. ¿Eso no fue lo que usted propuso?

No. Sacaron de contexto mi declaración sobre la reactivación económica. Que hubiera hecho lo que sea, incluso eso. Pero hoy el problema es la corrupción, y con impunidad nunca avanzaremos.

¿Ya se dio la ruptura oficial Martinelli Mulino?

Puede recomponerse. Mulino llegó a la presidencia gracias a él, pero ya entendió que esa impunidad lo perjudicaría a él mismo.

¿Le cree a Crispiano cuando dice que Varela no sale de la embajada?

Yo espero que eso no sea cierto, pero no meto la mano en el fuego. De ser así, me sentiría muy decepcionado. Por cosas así es que la gente no cree en los políticos.

¿Qué debe pasar con Panama Ports?

Ese contrato fue leonino desde el principio, y con la equiparación, más. Cuando anulen el contrato lo que procede es una licitación, no dársela a BlackRock, porque si el contrato no es válido, tampoco fue válida la venta de las acciones. El problema no es quién administra los puertos, sino lo perjudicial que es el contrato.

¿Y con la mina?

Yo estoy en contra, pero reconozco que el tema hay que debatirlo. El gobierno se equivoca al creer que la mayoría de los que protestaron en 2023 han cambiado de opinión y que ahora sí quieren la mina. Enfrentarán más resistencia de la que creen.

¿Qué mensaje manda a los inversionistas esos dos temas?

Para algunos, uno de inseguridad jurídica. Para otros es al revés: que Panamá no va a aceptar el juega vivo.

Si el proyecto del Seguro no era bueno, ¿por qué no hubo protestas masivas?

Porque cuando el daño ya está hecho, el panameño no sale a protestar. Lo harán cuando reciban las primeras jubilaciones con el sistema de cuentas individuales y vean que las cosas no serán como se las pintaron.

Usted tiene un programa de radio, Roux un podcast, Lombana ropa… ¿Quién hace oposición?

Lo mío fue coincidencia. Desde hace años tenía la idea de hacer un programa con mi padre. Y hace unos meses mi hijo nos lo recordó y decidimos hacerlo. Pero yo hago oposición en todos los espacios que me abran para hacerlo.

¿Todavía tiene notarías? ¿O eso era cuento chino?

Ni notarías, empresa de adoquines ni ninguna de esas vainas que inventan.

¿Cómo van sus relaciones con China?

Yo siempre he tenido muy buenas relaciones con la comunidad chino-panameña y admiro lo que urbanística y tecnológicamente han hecho en China. También admiro la democracia de Estados Unidos, aunque Trump está minando esa confianza. A Panamá le conviene tener buenas relaciones con todos los que puedan generar inversiones.

¿Le quedan aspiraciones políticas?

100%. Es de las pocas cosas en las que coincido con el Toro.

¿Se arrepiente de no haber buscado la reelección alcaldicia?

Duele, pero tomé la decisión correcta dada las circunstancias. El desgaste del gobierno era enorme.

¿Con lo que está pasando, está feliz de no haber ganado?

No. Decir eso sería hipocresía y consuelo de tontos. Claro que me hubiese gustado ganar: lo habríamos hecho mejor que Nito y que Mulino.