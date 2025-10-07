Panamá, 07 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PRD

    José Luis Fábrega, Arquesio Arias y Aldo López Tirone, entre los candidatos al CEN; esta es la lista oficial de los postulados

    José González Pinilla
    José Luis Fábrega, Arquesio Arias y Aldo López Tirone, entre los candidatos al CEN; esta es la lista oficial de los postulados
    José Luis Fábrega (izq), Arquesio Arias y Aldo López Tirone.

    En total, 45 aspirantes buscan ocupar uno de los cinco cargos vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que se elegirán el próximo 23 de noviembre.

    +info

    Balbina Herrera vuelve al ruedo y Bernardo Meneses se postula al CEN del PRD desde la cárcel de TinajitasPedro Miguel González se postula a la secretaría general del CEN del PRDComenzó el periodo de postulación en el PRD para la elección 5 cargos en el CEN

    El PRD publicó la lista oficial de los candidatos, entre los que figuran el exalcalde capitalino José Luis Fábrega, el diputado Arquesio Arias y el exdiputado del Parlacen Aldo López Tirone.

    La Comisión Nacional de Elecciones del partido informó que, de los diez cargos que conforman el CEN, solo se elegirán cinco, debido a la renuncia de sus anteriores ocupantes. Los puestos en disputa son: primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario.

    Fábrega y López Tirone se postularon para el cargo de primer vicepresidente, al igual que Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Tinajitas por cargos de enriquecimiento injustificado.

    El diputado Arquesio Arias se inscribió como candidato a la sexta subsecretaría.

    Para el cargo de secretario general se presentaron ocho aspirantes: la excandidata presidencial Balbina Herrera, el exdiputado Pedro Miguel González, Higinio González, Luis Castilla Sinisterra, Demetrio Grenal Thorpe, Audino Fuentes, Juan de Dios Caballero y Pablo de Gracia Pinilla.

    José Luis Fábrega, Arquesio Arias y Aldo López Tirone, entre los candidatos al CEN; esta es la lista oficial de los postulados
    Candidatos al CEN.
    José Luis Fábrega, Arquesio Arias y Aldo López Tirone, entre los candidatos al CEN; esta es la lista oficial de los postulados
    Candidatos al CEN.
    José Luis Fábrega, Arquesio Arias y Aldo López Tirone, entre los candidatos al CEN; esta es la lista oficial de los postulados
    Candidatos al CEN.
    José Luis Fábrega, Arquesio Arias y Aldo López Tirone, entre los candidatos al CEN; esta es la lista oficial de los postulados
    Candidatos al CEN.

    En las elecciones generales de 2024, el PRD enfrentó una fuerte derrota electoral. Su candidato presidencial, José Gabriel Carrizo, quedó en sexto lugar con 5.9% de los votos, mientras que José Raúl Mulino ganó la presidencia con 34.2%.

    Luego de ese descalabro renunciaron Crispiano Adames, primer vicepresidente; Rogelio Paredes, segundo vicepresidente; Rubén De León, secretario general; Doris Zapata, primera subsecretaria; y Edgar “Zurdo” González, sexto subsecretario.

    Sin embargo, se mantuvieron en sus cargos el diputado Benicio Robinson, actual presidente del PRD; Carlos Pérez Herrera, segundo subsecretario; Raúl Pineda, tercer subsecretario; Ricardo Torres, cuarto subsecretario; y Julio Mendoza, quinto subsecretario.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • $884 millones en una década: El costo de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más