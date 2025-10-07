José Luis Fábrega, Arquesio Arias y Aldo López Tirone, entre los candidatos al CEN; esta es la lista oficial de los postulados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En total, 45 aspirantes buscan ocupar uno de los cinco cargos vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que se elegirán el próximo 23 de noviembre.

El PRD publicó la lista oficial de los candidatos, entre los que figuran el exalcalde capitalino José Luis Fábrega, el diputado Arquesio Arias y el exdiputado del Parlacen Aldo López Tirone.

La Comisión Nacional de Elecciones del partido informó que, de los diez cargos que conforman el CEN, solo se elegirán cinco, debido a la renuncia de sus anteriores ocupantes. Los puestos en disputa son: primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario.

Fábrega y López Tirone se postularon para el cargo de primer vicepresidente, al igual que Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Tinajitas por cargos de enriquecimiento injustificado.

El diputado Arquesio Arias se inscribió como candidato a la sexta subsecretaría.

Para el cargo de secretario general se presentaron ocho aspirantes: la excandidata presidencial Balbina Herrera, el exdiputado Pedro Miguel González, Higinio González, Luis Castilla Sinisterra, Demetrio Grenal Thorpe, Audino Fuentes, Juan de Dios Caballero y Pablo de Gracia Pinilla.

En las elecciones generales de 2024, el PRD enfrentó una fuerte derrota electoral. Su candidato presidencial, José Gabriel Carrizo, quedó en sexto lugar con 5.9% de los votos, mientras que José Raúl Mulino ganó la presidencia con 34.2%.

Luego de ese descalabro renunciaron Crispiano Adames, primer vicepresidente; Rogelio Paredes, segundo vicepresidente; Rubén De León, secretario general; Doris Zapata, primera subsecretaria; y Edgar “Zurdo” González, sexto subsecretario.

Sin embargo, se mantuvieron en sus cargos el diputado Benicio Robinson, actual presidente del PRD; Carlos Pérez Herrera, segundo subsecretario; Raúl Pineda, tercer subsecretario; Ricardo Torres, cuarto subsecretario; y Julio Mendoza, quinto subsecretario.