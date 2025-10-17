Panamá, 17 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PANAMÁ-VENEZUELA

    José Raúl Mulino conversa con María Corina Machado tras su Nobel de la Paz

    Getzalette Reyes
    José Raúl Mulino conversa con María Corina Machado tras su Nobel de la Paz
    María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz 2025.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este jueves 16 de octubre de 2025 una comunicación telefónica con la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien felicitó por haber recibido recientemente el Premio Nobel de la Paz.

    Durante la conversación, que se extendió por unos 20 minutos, Machado expresó que el reconocimiento representa un premio para toda Venezuela, así como para todos los panameños y latinoamericanos que defienden la democracia en sus países.

    La dirigente venezolana también agradeció al mandatario panameño su apoyo y su posición firme en defensa de la democracia y los derechos humanos en la región, informó la Presidencia de la República.

    María Corina Machado se convirtió el pasado viernes 10 de octubre en la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

    De acuerdo con el Comité Noruego del Nobel, la líder opositora fue distinguida “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025: estos son los lugares para este 15 de octubre. Leer más
    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más