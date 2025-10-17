José Raúl Mulino conversa con María Corina Machado tras su Nobel de la Paz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este jueves 16 de octubre de 2025 una comunicación telefónica con la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien felicitó por haber recibido recientemente el Premio Nobel de la Paz.

Durante la conversación, que se extendió por unos 20 minutos, Machado expresó que el reconocimiento representa un premio para toda Venezuela, así como para todos los panameños y latinoamericanos que defienden la democracia en sus países.

La dirigente venezolana también agradeció al mandatario panameño su apoyo y su posición firme en defensa de la democracia y los derechos humanos en la región, informó la Presidencia de la República.

María Corina Machado se convirtió el pasado viernes 10 de octubre en la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

De acuerdo con el Comité Noruego del Nobel, la líder opositora fue distinguida “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.