José Raúl Mulino felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en las elecciones de Bolivia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este domingo 19 de octubre de 2025 al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones bolivianas, en la que obtuvo más del 54% de los votos.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario panameño informó:

“Acabo de hablar con el Presidente Electo de Bolivia Rodrigo Paz para felicitarlo por su triunfo, esperando poder estrechar lazos de amistad y cooperación durante su mandato. Felicidades y éxitos !!”.

Acabo de hablar con el Presidente Electo de Bolivia Rodrigo Paz para felicitarlo por su triunfo, esperando poder estrechar lazos de amistad y cooperación durante su mandato. Felicidades y éxitos !! — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 20, 2025

El senador opositor Rodrigo Paz Pereira, de tendencia centrista y líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó la segunda vuelta presidencial con el 54.57% de los votos, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con más del 97% de las actas procesadas.

Su contrincante, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza conservadora Libre, reconoció públicamente la derrota y felicitó a Paz en conferencia de prensa.

“Felicito a Rodrigo Paz, le deseo mis felicitaciones”, declaró Quiroga al aceptar los resultados difundidos por el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre).