Juan Diego Vásquez critica ley anticapuchas impulsada por el gobierno de Mulino

Juan Diego Vásquez, exdiputado independiente y líder de la coalición Vamos, se unió al debate que ha generado el proyecto de ley que impulsa gobierno del presidente José Raúl Mulino, que busca castigar con hasta seis años de cárcel a los que usen máscaras y capuchas en una protesta o manifestación.

Según el exdiputado, es “penoso y sorprendente” que el mismo gobierno que aseguró que no se necesitan más leyes para combatir la corrupción esté buscando una forma de penalizar las protestas, un derecho ciudadano respaldado por la Constitución.

Protestas contra la minería en 2023. LP/Archivo

La afirmación hace referencia a declaraciones hechas por el presidente Mulino el pasado mes de octubre, cuando aseguró que con las leyes anticorrupción vigentes “hay de sobra para resolver los problemas en el país”. Agregó que, aunque eso no siempre sucede, “ese no es problema nuestro en el Ejecutivo”.

Según Vásquez, esta propuesta busca limitar y controlar la vida de los ciudadanos. Además, llamó a analizar lo peligroso de la iniciativa y puntualizó que lo que se debería penalizar es la violencia, no la protesta.<

El caso de Audrey Baxter

En el video, el abogado también recordó el caso del fotógrafo Audrey Baxter, quien, en medio de las protestas de 2023 contra el contrato entre el Estado y Cobre Panamá, perdió uno de sus ojos tras recibir un disparo de perdigón. El exdiputado catalogó el hecho de “abuso policial”.

Aunque la denuncia fue presentada ante las autoridades correspondientes, el caso fue archivado casi un año después, debido a que no se pudo identificar a la persona que disparó al fotógrafo en su ojo derecho.

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo publicado el 15 de diciembre de 2023, en las protestas en contra la ley minera se reportaron 114 heridos, 560 arrestos y cinco muertes.

¿Preparándose para la mina?

Otro de los puntos clave del video compartido por el político es que el anuncio de este proyecto coincide con el momento en que se ha informado que el tema minero volverá a ser discutido. Según Vásquez, se estarían tomando decisiones “a espaldas del país”.

“Aquí lo que quieren es castigarte antes e investigar después, que no salgas a protestar”, expresó. Asimismo, hizo un llamado al diálogo y resaltó que la protesta es un derecho que todos pueden ejercer, independientemente de si deciden cubrirse el rostro o no. Explicó que el objetivo del video es abrir la discusión en sus redes sociales y manifestó su deseo de que el debate también se dé en el pleno de la Asamblea Nacional.

Este proyecto, que ha generado alarma y división de opiniones, aún no ha sido presentado formalmente ante la Asamblea Nacional. El Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Gobierno, Ninoska Montalvo, a llevarlo al Legislativo. Se espera que una vez llegue al Palacio Justo Arosemena ingrese a través de la Comisión de Gobierno para su primer debate.