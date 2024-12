Juan Diego Vásquez: el ‘delincuente asilado’ le está enredando la forma de gobernar a Mulino

Escuchar audio noticia

No solo Felipe Champan, ministro de Economía y Finanzas, cree que detrás de la propuesta presentada por la bancada Realizando Metas (RM) esté Ricardo Martinelli, expresidente asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá.

Juan Diego Vásquez, líder del movimiento independiente Vamos, también lo piensa así. En una entrevista a Telemetro Reporta, este jueves 5 de diciembre, el exdiputado aseguró que lo planteado por los diputados de RM “viene de la mano” de Martinelli, quien tiene el “deseo de salir antes del 31 de diciembre”.

“El delincuente asilado en la embajada de Nicaragua le dijo al presidente [José Raúl] Mulino: ‘es que era el primero de julio, pero si no es el primero, tienes hasta el 31 de diciembre. Tú ley, no sé, pero yo tengo que salir de aquí antes del 31 de diciembre, porque yo no paso año nuevo en la embajada de Nicaragua’”, comentó Vásquez.

A su juicio, Mulino debe darse cuenta que esos mensajes que le envía, en los que comenta que “lo quiere, que es su hermano”, no son más que “una gran mentira”.

“Está enredándole la forma de gobernar”, dijo. “Lo que me preocupa es que una discusión tan importante para el país quede empantanada porque un hombre, que tanto daño le ha hecho al país, quiera cosas para él”, agregó.

Diputados del oficialista partido RM y la bancada mixta, integrada por Alianza, Partido Popular y Molirena, presentaron una iniciativa que ha generado controversia. Plantean incluir medidas como gravámenes sobre préstamos y depósitos interbancarios, transacciones overnight y un porcentaje de los costos asociados con la renovación y los cargos anuales de las tarjetas de crédito.

Además, no implica un aumento a la edad de jubilación, contrario a lo que establece la propuesta del Ejecutivo.