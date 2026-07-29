Juan Diego Vásquez pide que Paulette Thomas sea suspendida de Vamos; la bancada hace efectiva la petición

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La diputada dijo que ya había comprometido su respaldo a su colega del oficialismo. Vamos -que se estrenó con 20 diputados- tiene ahora 15 miembros.

Haber votado para que Lilia Batista, del oficialista Realizando Metas (RM), fuera la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional (AN) le costó caro a Paulette Thomas.

La bancada Vamos suspendió la tarde de este miércoles 29 de julio a Thomas.

La decisión se tomó luego de que el líder y principal arquitecto de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, solicitó que Thomas fuese suspendida de la bancada, poco después de que su suplente Edilberto Guerrero votara con el bloque oficialista y no por Jorge Bloise, quien fue postulado por Betserai Richards, de la bancada Seguimos.

Batista ya presidió esa misma comisión entre 2024 y 2025.

“Esto es inaceptable y tiene que ser explicado... Apoyar una postulación que en el pasado no dio resultados no es pensar en el país. No voy a patrocinar acuerdos personales”, escribió Vásquez en la red social X.

Esta suspensión es un acto de coherencia que pretende rechazar de plano lo ocurrido y que le brinda el tiempo a la Coalición para analizar en detalle lo ocurrido y tomar una decisión al respecto. — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) July 29, 2026

En un comunicado, la bancada indicó que “el compromiso colectivo es nuestra bandera y está por encima de cualquier interés. Las decisiones de la Coalición se construyen entre todos y deben respetarse una vez tomadas”.

Destacó que la medida busca dar tiempo para analizar lo sucedido y actuar con responsabilidad frente a la organización. El caso fue remitido al Comité de Ética de ese grupo.

Caso Paulette Thomas.

Guerrero, que fue habilitado por Thomas para que la representara en esa elección, también votó por Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático (CD) —en alianza con RM—, como vicepresidente.

El día antes, Thomas fue electa como presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. Llegó a la presidencia mediante un consenso entre las diferentes bancadas. Su candidatura fue postulada por la diputada oficialista de RM, Yuzaida Marín.

La diputada de Vamos recibió el respaldo de RM, PRD, CD y su propia bancada, además de los independientes Carlos Saldaña y Manuel Samaniego, exmiembros de Vamos

Vamos -que se estrenó con 20 diputados- tiene 15 miembros y la única comisión legislativa que preside en este periodo es aquella donde está Thomas.

Diputada Thomas defiende el voto

En un comunicado, la diputada Thomas defendió el voto emitido por su suplente a favor de Lilia Batista para presidir la Comisión de Educación.

Dijo que ya se había comprometido con Batista de respaldarla días antes de la elección. “Era un momento en el que únicamente existían dos candidaturas viables para ocupar la presidencia de la comisión, ninguna de ellas pertenecientes a la coalición Vamos. Fue en ese contexto que di mi palabra de respaldar su aspiración”, dijo.

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