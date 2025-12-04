Entrevista exclusiva: Juan Diego Vásquez revela conexiones entre las transferencias del MEF y los diputados afines al Gobierno

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

A Juan Diego Vásquez, exdiputado independiente y fundador de la coalición Vamos, no le convencieron los argumentos que dio este jueves 4 de diciembre, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre las transferencias de fondos a un grupo de municipios del país.

[Lea aquí: Ministro Chapman admite que han transferido $11.5 millones a municipios, pero no reveló cuáles]

En esta entrevista vía Zoom, afirma que Chapman, no pudo explicar los criterios detrás de los desembolsos, ni justificar la ausencia de asignaciones a los municipios más pobres del país. Sin tapujos dice que estas partidas son una extensión de la descentralización paralela, una práctica que el actual gobierno había criticado.

Además, advierte que varios municipios no han publicado los acuerdos municipales donde constan las transferencias, en la Gaceta Oficial, lo que aumenta la opacidad en el proceso.

También resalta la coincidencia entre los municipios que recibieron estos fondos y los diputados que tienen una relación cercana con el gobierno de José Raúl Mulino, lo que alimenta las hipótesis sobre el uso político de estas partidas.

Destacó que las coincidencias entre los municipios beneficiados y los lazos políticos con ciertos diputados no son meras casualidades. Para él, estas coincidencias indican relaciones causales, lo que genera sospechas sobre la asignación de los recursos y si se están utilizando como herramienta política para complacer a aliados del gobierno.

“Estos fondos no fueron asignados de manera técnica, fueron asignados de manera política”, aseguró.

“Las coincidencias entre los municipios que recibieron los fondos y las relaciones de poder con ciertos diputados no son coincidencias, son relaciones causales”, añadió.