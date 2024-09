Juan Diego Vásquez sobre la presidenta de la Asamblea: ‘no puede desmontar un sistema al que ella pertenece’

Escuchar audio noticia

Después de un corto periodo alejado de las entrevistas políticas, el exdiputado Juan Diego Vásquez, líder de la oposición y uno de los mentores de la bancada independiente Vamos, rompe el silencio.

En esta entrevista habló de la gestión del presidente José Raúl Mulino, profundizó en lo bueno, lo malo y las contradicciones. Opinó sobre el papel de la Asamblea Nacional, y particularmente de la gestión de su presidenta, la diputada de Realizando Metas (RM), Dana Castañeda.

Habló de la penetración de la narcopolítica en el seno del Legislativo, analizó el papel que está ejerciendo la justicia, y los proyectos de ley que, a su juicio, deben ser una prioridad para los diputados de Vamos. También abordó temas coyunturales como los toques de queda en San Miguelito y Colón para combatir la delincuencia, entre otros asuntos.

Esta entrevista se dividirá en tres partes. Este bloque abarca el balance de los dos meses del gobierno de Mulino y la poca “coherencia” en su plan de austeridad. ¿Cumple con la premisa de ‘poner la casa en orden y acabar con las vagabunderías’, tal como el mandatario pregona?

“Este gobierno plantea retomar viáticos más altos, dependiendo del nivel del funcionario, lo que para mí no tiene sentido. Nunca usé un viático para viajar al extranjero cuando fui diputado. Este gobierno habla de que hay que poner la casa en orden y acabar con las vagabunderías, pero yo me pregunto: ¿y qué son las notarías? El sistema notarial panameño actual es una vagabundería, porque la forma en que se han planteado las cosas es que se nombra a unas cuantas personas allí para cobrar grandes sumas de dinero por un servicio que es público”, aseguró.

“Esas dicotomías son las que a mí, la verdad, sí me generan algo de cuidado, pero al final, yo creo que en general, mira, el presidente lo ha hecho bien”, añadió.

La radiografía de las botellas

Enseguida habló de la Asamblea y del presupuesto con el que, a su juicio, debe trabajar la Asamblea.

Aseguró que la jefa de este poder del Estado “no puede desmontar un sistema al que ella pertenece”. Cuestionó la opacidad de las planillas legislativas.

“Ella decía que de los más de 3,000 empleados, repito, más de 3,000 empleados que tiene la Asamblea, había encontrado 300 botellas, lo que es una mentira, porque yo, que estuve 5 años allí, en esa Asamblea no trabajan más de 500 personas que hacen una labor. Hay mucha gente honesta que trabaja allí, pero lamentablemente no son la mayoría, y los funcionarios lo saben, y los que vamos a trabajar lo sabemos. Usted va a las comisiones y encuentra a la misma gente trabajando de sol a sol, pero hay 15 más nombrados que nunca nadie ve...”, sustentó.

Criticó los nombramientos de asesores con salarios de $5,000. “Eso en mi época ni existía, y lo triste es que, para poder tener un debate de más altura, viendo la información, ella hace la misma historia anterior. Ah no, yo no publico (la planilla), porque si no publico, todo queda en lo poco que se revela o lo poco que se encuentra. Ella debe publicar, ella debe decir cuántas personas recibió en la planilla permanente y cuántas tiene ahora. Ella debe decir quién le pide nombrar a cada persona (...)”.

En lo referente al presupuesto del Legislativo, manifestó que puede trabajar con mucho menos de la mitad de lo que hoy tiene. El presupuesto actual de la Asamblea es de al menos $160 millones.